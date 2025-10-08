আইফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ হচ্ছে, দায়ী যে অ্যাপ

আইফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ হচ্ছে, দায়ী যে অ্যাপ
আইফোনের ব্যাটারির চার্জ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ব্যবহারকারী। আইফোনে কাজ না করলেও ব্যাটারির চার্জ হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ার অভিযোগও করেছেন কেউ কেউ। ব্যবহারকারীদের দাবি, আইফোনের ব্যাটারি চার্জ দ্রুত শেষ হওয়ার পেছনে গুগলের ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপ দায়ী। অ্যাপটি ব্যবহারের সময় তো বটেই, এমনকি ব্যবহার না করলেও গোপনে ব্যাটারি খরচ করছে। এর ফলে অনেকেই অ্যাপটি মুছে ফেলে বিকল্প ব্রাউজারের দিকে ঝুঁকছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিট ও গুগল ক্রোমের সহায়তা ফোরামে অসংখ্য আইফোন ব্যবহারকারী অভিযোগ করে লিখেছেন, ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপ ব্যবহার করার সময় ব্যাটারি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এমনকি ব্যবহার না করলেও ব্রাউজারটি পটভূমিতে (ব্যাকগ্রাউন্ডে) সক্রিয় থেকে ব্যাটারি খরচ করে। এ বিষয়ে একজন লিখেছেন, ‘ক্রোম চালু থাকলে প্রতি মিনিটে ব্যাটারির চার্জ ১ শতাংশ করে কমে।’ অন্য এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে ক্রোম একাই আইফোনের প্রায় ৪০ শতাংশ ব্যাটারি খরচ করেছে।’
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট স্ল্যাশ গিয়ারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রোম ব্রাউজার মূলত অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের জন্য তৈরি হওয়ায় এটি আইওএসে ততটা কার্যকর নয়। ফলে অ্যাপলের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রে ক্রোম অ্যাপ প্রায়ই অতিরিক্ত ব্যাটারি খরচ করে ফেলে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রোম ব্রাউজারের ক্রমাগত সিঙ্কিং প্রক্রিয়ার কারণেই ব্যাটারির চার্জ বেশি খরচ হয়। গুগল অ্যাকাউন্টের বুকমার্ক, ট্যাব ও ব্রাউজিং হিস্ট্রি সব সময় আপডেট রাখতে গিয়ে অ্যাপটি পটভূমিতে সব সময় কাজ করে এবং এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যাটারি খরচ হয়। এমনকি ব্যবহারকারী ব্রাউজ না করলেও এই প্রক্রিয়া চালু থাকে। ফলে ব্যাটারির ওপর বাড়তি চাপ পড়ে।
প্রসঙ্গত, আইওএস প্ল্যাটফর্মে তৃতীয় পক্ষের কোনো ব্রাউজারকে নিজস্ব ইঞ্জিন ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না অ্যাপল। ফলে ক্রোম বা ফায়ারফক্সের মতো অ্যাপগুলো বাধ্য হয়ে অ্যাপলের ওয়েবকিট ইঞ্জিন ব্যবহার করে, যা তাদের কার্যকারিতা সীমিত করে দেয়। অন্যদিকে অ্যাপলের নিজস্ব ব্রাউজার সাফারি আইফোনের হার্ডওয়্যারের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মানানসই হওয়ায় ব্যাটারি সাশ্রয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকর।
সূত্র: ইকোনমিক টাইমস