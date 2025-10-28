প্রযুক্তি

বেসিসের নির্বাচনের খবর নেই, আবার সহায়ক কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বেসিসের লোগোবেসিস

দেশের সফটওয়্যার খাতের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) নির্বাচনের খবর নেই, তবে বেসিসের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসককে সহযোগিতা করার জন্য সংগঠনটির ১০ জন সদস্যকে নিয়ে আবার একটি ‘সহায়ক কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেসিসের প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২-এর ১৮ ধারার ২(ক) উপধারা অনুযায়ী গঠিত এই কমিটি প্রশাসক যেসব ক্ষেত্রে সহায়তা চাইবেন, শুধু সেসব বিষয়ে কাজ করবে।

বেসিস পরিচালনার জন্য এই সহায়ক কমিটিতে রয়েছেন মুশফিকুর রহমান (স্পেকট্রাম সফটওয়্যার অ্যান্ড কনসালটিং প্রা. লি.), মোস্তফা রফিকুল ইসলাম (ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেড), মো. রওশান কামাল (টেকসল টেকনোলজিস বাংলাদেশ লি.), বেলাল আহমেদ (সিনার্জি ইন্টারফেস লি.), রাশেদ কামাল (দ্য ডেটাবেজ সফটওয়্যার লি.), এ এইচ এম রোকমুনুর জামান (এইচ আর সফট বিডি), মুহাম্মদ আবদুল মজিদ (বাংলা পাজেল লিমিটেড), মো. জুয়েল (লেমিসে লিমিটেড), ফেরদৌস আলম (অ্যাটোভা টেকনোলজি) এবং সৈয়দ জাহিদ হোসেন (মিট এক্সপার্ট)।

নতুন কমিটি প্রসঙ্গে বেসিসের সদস্য ও ফ্লোরা টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘নতুন সহায়ক কমিটি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, নতুন ও পুরোনো সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেসিসকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। আমাদের লক্ষ্য, সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা, যাতে দেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নে বেসিসের অবদান আরও দৃশ্যমান হয়।’

কমিটির সদস্য ও লেমিসে লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী মো. জুয়েল প্রথম আলোকে বলেন, ‘মামলাসহ বিভিন্ন কারণে বেসিস দীর্ঘদিন অচল ছিল। এখন আমাদের প্রধান কাজ হবে প্রয়োজনীয় সংস্কার ত্বরান্বিত করে দ্রুততার সঙ্গে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন করা।’

প্রসঙ্গত, গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেক খাতের মতো বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসেও (বেসিস) পরিবর্তন আসে। গত বছরের ৪ ডিসেম্বর সরকার বেসিস প্রশাসক হিসেবে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুহম্মদ মেহেদী হাসানকে নিযুক্ত করে। প্রশাসককে সহায়তা করতে ও বেসিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাফেল কবিরের নেতৃত্বে গত ৮ ডিসেম্বর বেসিস সহায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কিন্তু প্রশাসক মুহম্মদ মেহেদী হাসান নিয়ম অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে বেসিসের নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন। পরে আগের সহায়ক কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। প্রশাসক ১২০ দিনের মধ্যে বেসিসের নির্বাচন আয়োজন করবেন। এরই মধ্যে গতকাল সোমবার নতুন সহায়ক কমিটি গঠিত হলো।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
প্রযুক্তি থেকে আরও পড়ুন