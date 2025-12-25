আইফোনে অন্য প্রতিষ্ঠানের ইয়ারফোন ও স্মার্টওয়াচ ব্যবহারের পদ্ধতি সহজ হচ্ছে

আইফোনে অন্য প্রতিষ্ঠানের ইয়ারফোন ও স্মার্টওয়াচ ব্যবহারের পদ্ধতি সহজ হচ্ছে
আইফোনে অ্যাপলের তৈরি এয়ারপড ও অ্যাপল ওয়াচের পরিবর্তে অন্য প্রতিষ্ঠানের ইয়ারফোন ও স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে হলে ব্লুটুথ সেটিংসে গিয়ে একাধিক ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ফলে মাঝেমধ্যেই ঝামেলায় পড়েন আইফোন ব্যবহারকারীরা। তবে এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের আভাস মিলেছে অ্যাপলের নতুন সফটওয়্যার হালনাগাদে। ডেভেলপার ও পরীক্ষামূলক সংস্করণ ব্যবহারকারীদের জন্য সম্প্রতি উন্মুক্ত হওয়া আইওএস ২৬.৩ সংস্করণের কোড বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আইফোনের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের ইয়ারফোন ও স্মার্টওয়াচ যুক্ত করার প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে সহজ করতে পারে অ্যাপল।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ম্যাকরিউমরসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইওএস ২৬.৩ এর কোডে অ্যাপলের নিজস্ব নয়, এমন যন্ত্রের জন্য নতুন একটি পেয়ারিং ব্যবস্থা চালুর তথ্য পাওয়া গেছে। এ ব্যবস্থায় আইফোন ও আইপ্যাডে তৃতীয় পক্ষের ব্লুটুথ অ্যাকসেসরিজ শনাক্ত ও সংযুক্ত করার ধাপগুলো আগের তুলনায় সহজ করা হয়েছে। ফলে এয়ারপডস বা অ্যাপল ওয়াচের মতো সহজেই পণ্যগুলো আইফোনের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে।
প্রতিবেদনের তথ্যমতে, বর্তমানে অ্যাপল অভ্যন্তরীণভাবে ‘প্রক্সিমিটি পেয়ারিং’ নামে একটি সুবিধা নিয়ে কাজ করছে। এই সুবিধা চালু হলে আইফোনের উপযোগী অন্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি ইয়ারফোন বা স্মার্টওয়াচ আইফোনের কাছাকাছি আনলেই পর্দায় একটি নোটিফিকেশন ভেসে উঠবে। সেই নোটিফিকেশন থেকেই এক ক্লিকে যন্ত্রটি যুক্ত করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারীদের বর্তমানের মতো ব্লুটুথ সেটিংসে প্রবেশ করার প্রয়োজন হবে না।
সহজ পেয়ারিংয়ের পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি স্মার্টওয়াচের নোটিফিকেশন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে আইওএস ২৬.৩ সংস্করণে। এসব পরিবর্তনের পেছনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাক্ট বড় ভূমিকা রাখছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব সুবিধা কবে নাগাদ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য জানা যায়নি।
সূত্র: টেকলুসিভ