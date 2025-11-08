দেশের ৬০ শতাংশ মোবাইল ব্যাংকিং হয় ফিচার ফোনের মাধ্যমে

বাংলাদেশ ফিনটেক সম্মেলনে বক্তারা
দেশের ৬০ শতাংশ মোবাইল ব্যাংকিং হয় ফিচার ফোনের মাধ্যমে
বাংলাদেশে মুঠোফোননির্ভর আর্থিক সেবা গ্রহণকারীদের ৬০ শতাংশ গ্রাহকই ফিচার বা বাটন ফোন ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য আরও পণ্য উদ্ভাবনের সুযোগ রয়েছে। আবার প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার খরচ ও জটিলতা কমিয়ে এনে গ্রাহকসেবাকে আরও সহজ, সাশ্রয়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা এখন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গত কয়েক বছরে এর গ্রাহক গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে আজ শনিবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চম বাংলাদেশ ফিনটেক সামিট ও তৃতীয় ফিনটেক পুরস্কার আয়োজন। মাস্টারকার্ড ও প্রাইম ব্যাংক পিএলসির সহায়তায় বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘ফিউচার অব ফিনটেক: ডিজিটাল, ডিসেন্ট্রালাইজড, ডেমোক্রেটাইজ’।
আজ রাতে ফিনটেক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। এ সময় তিনি বলেন, অনেক মেধাবী তরুণ উদ্যোক্তা হচ্ছেন বাংলাদেশের জন্য। ফিনটেকখাতে অনেক তরুণ কাজ করছে। ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরির জন্য আমাদের সকল সম্পদ কাজে লাগাতে হবে। প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দ্রুত বাংলাদেশে ডিজিটাল ব্যাংক কাজ শুরু করবে। দেশে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের বড় নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। আমরা কিউআর কোডভিত্তিক লেনদেন জনপ্রিয় করার কাজ করছি।
ফিনটেক সামিটে আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, ‘একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ফিনটেক খাত গড়ে তুলতে আমাদের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিতে হবে।’
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির অ্যাডিশনাল এমডি ওসমান এরশাদ ফায়েজ বলেন, অর্থবহ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য শুধু ডিজিটালাইজেশনে থেমে না থেকে ক্রেডিট, সেভিংস, ইনস্যুরেন্স ও ওয়েলথ টুলসের মাধ্যমে ফান্ডিং তৈরি করাই এখন সবচেয়ে জরুরি। এআই-ড্রিভেন ক্রেডিট স্কোরিং, ইউনিফায়েড কেওয়াইসি পোর্টাল এবং শক্তিশালী সাইবার গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে ডিজিটাল ফিন্যান্স খাত এসএমই ঋণ বাড়াতে এবং বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা আলাপে বলেন, বিভিন্ন ডিজিটাল ব্যাংক বৈশ্বিক আর্থিক খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে এবং বাংলাদেশেও এই সুযোগ কাজে লাগানোর বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ডিজিটাল ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ১০ গুণ বেশি সাশ্রয়ী উপায়ে পরিচালনা করা সম্ভব। সামিটে আলোচকেরা উল্লেখ করেন, যেখানে কোনো কোনো ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকে ডিজিটাল সেবা নিতে প্রায় ৯৯টি ক্লিক করার প্রয়োজন হয়, সেখানে অনেক ডিজিটাল ব্যাংক মাত্র ২৪ ক্লিকে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ দিচ্ছে। গ্রাহকের অভিজ্ঞতা সহজ করার পাশাপাশি এই ব্যাংকগুলো ‘সুপার অ্যাপ অ্যাপ্রোচ’ গ্রহণ করছে, যার মাধ্যমে একটি অ্যাপের মধ্যেই বহুবিধ আর্থিক সেবা পাওয়া যায়। এ ছাড়া দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ডিজিটাল ব্যাংকগুলো নানা পরীক্ষামূলক সেবা ও গ্রাহককেন্দ্রিক ফোকাস নিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এখন ডিজিটাল ব্যাংককে বেশি পছন্দ করে। অথচ বাংলাদেশে এখনো মাত্র ১৫ শতাংশ এসএমই ব্যাংকিং সেবার আওতায় আছে। এই ব্যবধান পূরণে ডিজিটাল ব্যাংকিং মডেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
সামিট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নেন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও মাশরুর আরেফিন, প্রাইম ব্যাংক ফিনটেকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শেখ আমিনুর রহমান, গ্লোবাল ফাইন্যান্স অ্যান্ড টেকনোলজি নেটওয়ার্কের গ্রুপ সিইও ও মনিটারি অথরিটি অব সিঙ্গাপুরের উপদেষ্টা স্বপ্নেন্দু মোহান্তি, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সাইদ মোহাম্মদ কামাল, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির এমডি ও সিইও সাইদ মাহবুবুর রহমান, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির এমডি আলী রেজা ইফতেখার, পূবালী ব্যাংক পিএলসির এমডি ও সিইও মোহাম্মদ আলী, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির এমডি ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রাশেদসহ বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।
সম্মেলন শেষে ১২টি শ্রেণিতে ২৬টি উদ্যোগকে ফিনটেক পুরস্কার দেওয়া হয়। মোস্ট ইনোভেশন ফিনটেক প্রোডাক্টস ডিজাইন পুরস্কার পেয়েছে মাস্টারকার্ড বাংলাদেশ। বিশ্বের প্রথম বায়োমেট্রিক মেটাল কার্ড প্রচলনের জন্য মাস্টারকার্ড বাংলাদেশ এই পুরস্কার পেয়েছে। বছরের সেরা ব্যাংকিং উদ্ভাবন পুরস্কার পেয়েছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি ও সিটি ব্যাংক পিএলসি, সেরা ইনস্যুরেন্স উদ্ভাবন পেয়েছে মিলভিক বাংলাদেশ ও গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স, প্রযুক্তিতে সেরা উদ্ভাবন পুরস্কার পেয়েছে ডানা ফিনটেক, ডিজিটাল লেন্ডিংয়ে বিকাশ, স্টার্টআপ সেবা ফিনটেক লিমিটেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেওয়া হয়।