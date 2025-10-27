স্মার্টফোনে ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর
স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য ক্রোম ব্রাউজারে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে গুগল। নতুন নকশার ক্রোম ব্রাউজারে মূল সার্চ বক্সের ঠিক নিচে যুক্ত করা হয়েছে এআই মোড ও ইনকগনিটো ব্রাউজিং শর্টকাট নামের দুটি বাটন। বাটন দুটিতে লেখা রয়েছে ‘সার্চ গুগল অর টাইপ ইউআরএল’। ক্রোম ব্রাউজারের ১৪১ সংস্করণ থেকে পরবর্তী সব সংস্করণে এ সুবিধা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে গুগল।
গুগলের তথ্যমতে, নতুন বাটনগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে স্বতন্ত্র আইকন। এ ছাড়া ফেভিকন ক্যারোসেল, ডিসকভার ফিড ও অন্যান্য কার্ডও নিচের দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই ক্রোম ব্রাউজারের নতুন সুবিধাগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।
গুগল জানিয়েছে, নতুন ইনকগনিটো শর্টকাট এখন ব্যক্তিগত ব্রাউজিং মোডে প্রবেশের প্রক্রিয়াকে আগের তুলনায় আরও দ্রুত করেছে। আগে এই মোডে প্রবেশ করতে তিন ডট মেনু খুলতে হতো, এখন কেবল এক ট্যাপেই সম্ভব হবে। যদিও হোমস্ক্রিনে ক্রোম আইকনে দীর্ঘক্ষণ চাপ দিয়েও ইনকগনিটো মোডে ঢোকা যায়, তবু ব্রাউজারের ভেতরে থাকা এই শর্টকাট ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সহজ বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।
এআই মোডের শর্টকাটে ক্লিক করলে সরাসরি গুগল ডট কম স্ল্যাশ এআই পেজে প্রবেশ করা যাবে, ফলে গুগলের পরীক্ষামূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সুবিধাগুলো ব্যবহার করা যাবে। ক্রোম ব্রাউজারে সরাসরি এআই টুল যুক্ত হওয়ায় সার্চ বা ব্রাউজিংয়ের সময়ই ব্যবহারকারীরা সহজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া