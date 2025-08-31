প্রযুক্তি

হোয়াটসঅ্যাপে সাইবার হামলা, আক্রান্ত হয়েছেন যাঁরা

আহসান হাবীব

বার্তা আদান–প্রদানের জনপ্রিয় অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ এক আন্তর্জাতিক সাইবার হামলার ঘটনা শনাক্ত করেছে। হ্যাকাররা হোয়াটসঅ্যাপ ও অ্যাপলের যন্ত্রের নিরাপত্তা দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারকারীর ওপর নজরদারি চালিয়েছে। এ ঘটনায় নাগরিক সমাজের কর্মীরাও লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মেটার মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপ এক বিবৃতিতে জানায়, হ্যাকাররা যেসব নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতা কাজে লাগিয়েছিল, সেগুলো ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, হোয়াটসঅ্যাপের আইওএস সংস্করণ ২.২৫.২১.৭৩–এর আগের ভার্সন, হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস ফর আইওএস সংস্করণ ২.২৫.২১.৭৮ এবং হোয়াটসঅ্যাপ ফর ম্যাক সংস্করণ ২.২৫.২১.৭৮–এ ডিভাইস সিনক্রোনাইজেশনের অনুমোদন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি। ফলে কোনো অচেনা ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট যন্ত্রে যেকোনো লিংক থেকে কনটেন্ট চালাতে পারতেন।

হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেমের একটি দুর্বলতা এই ত্রুটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে কিছু ব্যবহারকারীর ওপর হামলা চালানো হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এই সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি অভিযানে বিশ্বজুড়ে অন্তত ২০০ ব্যবহারকারী আক্রান্ত হয়েছেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সিকিউরিটি ল্যাবের প্রধান ডনচা ও কেয়ারবাইল জানিয়েছেন, আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নাগরিক সংগঠনের সদস্যও থাকতে পারেন। তিনি বলেন, গত ৯০ দিনের মধ্যে উন্নতমানের স্পাইওয়্যার হামলার শিকার হয়েছেন বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ তাঁদের সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। তিনি সতর্কবার্তা পাওয়া ব্যবহারকারীদের বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে কেয়ারবাইল আরও জানান, এই সাইবার হামলায় আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড দুই ধরনের ব্যবহারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর মতে, সরকারি পর্যায়ের স্পাইওয়্যার এখনো সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে আছে। তিনি বলেন, অ্যাপলের যে দুর্বলতা হ্যাকাররা কাজে লাগিয়েছে, তা যন্ত্রের মূল ইমেজ লাইব্রেরিতে ছিল। তিনি ব্যবহারকারীদের দ্রুত যন্ত্র হালনাগাদ করার পাশাপাশি আইওএস লকডাউন মোড বা অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাডভান্সড প্রটেকশন মোড চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
প্রযুক্তি থেকে আরও পড়ুন