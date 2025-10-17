ইলন মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইটের কারণে হুমকির মুখে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

ইলন মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইটের কারণে হুমকির মুখে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল
পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট পাঠিয়ে সারা বিশ্বে মোবাইল ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে আলোচিত প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্টারলিংক। বর্তমানে মহাকাশে স্টারলিংকের প্রায় আট হাজার স্যাটেলাইট রয়েছে। পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলোর মধ্য থেকে প্রতিদিন এক–দুটি পুরোনো স্যাটেলাইট পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর ভয়ংকর ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের সাবেক গবেষক জনাথন ম্যাকডাওয়েল।
জনাথন ম্যাকডাওয়েল জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রতিদিন এক থেকে দুটি স্টারলিংক স্যাটেলাইট কক্ষপথ থেকে নিচে নামছে। আগামী বছরগুলোতে যখন আরও হাজার হাজার স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হবে, তখন এই হার আরও বেড়ে যেতে পারে। বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর (বিশেষ করে ওজোনস্তর) ক্ষতি হলে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (ইউভি) সরাসরি পৃথিবীতে পৌঁছাবে। এতে মানুষের ত্বকের ক্যানসার, ছানি ও চোখের নানা জটিলতা বাড়বে।
ম্যাকডাওয়েলের মতে, বর্তমানে পৃথিবীর চারপাশে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি মহাকাশ আবর্জনা বা ‘স্পেস জাঙ্ক’ রয়েছে। এসবের মধ্যে আছে অকেজো স্যাটেলাইট, রকেটের পুরোনো অংশ ও বিভিন্ন সংঘর্ষে ভাঙা ধাতব টুকরা। বর্তমানে নিম্ন কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলোর গড় আয়ু পাঁচ থেকে সাত বছর। আগামী কয়েক বছরে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটের সংখ্যা যখন ৩০ হাজারে পৌঁছাবে, তখন প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি স্যাটেলাইট পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে পুড়ে যাবে। ফলে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর ক্ষতির শঙ্কাও বাড়বে।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এনওএএ) রসায়নবিদ ড্যানিয়েল মারফির নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পুরোনো স্যাটেলাইট পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় অ্যালুমিনিয়াম, লিথিয়াম, তামাসহ নানা ধাতব কণা ছড়িয়ে দেয়, যা বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি হওয়া যৌগগুলো সূর্যের আলোতে ভেঙে ক্লোরিন গ্যাস তৈরি করতে পারে, যা ওজোনস্তর ধ্বংসের প্রধান উপাদানগুলোর একটি।
সূত্র: ডেইলি মেইল