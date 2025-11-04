টিকটকে একাধিক নতুন সুবিধা
ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে ব্যবহারের সুযোগ দিতে একাধিক সুবিধা হালনাগাদ করেছে টিকটক। হালনাগাদ সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে অভিভাবকেরা কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আধেয় (কনটেন্ট) নির্মাতারাও বাড়তি সুবিধা পাবেন। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিকটক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সন্তানদের টিকটকে ব্যবহারের তথ্য অভিভাবকদের বিস্তারিতভাবে জানাতে ফ্যামিলি পেয়ারিং সুবিধা হালনাগাদ করা হয়েছে। ফলে কিশোর-কিশোরীরা কোনো কনটেন্ট শেয়ার করলে অভিভাবকেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন। সন্তানদের প্রাইভেসি সেটিংস নির্ধারণের পাশাপাশি ফিডে কোন বিষয়গুলো বেশি দেখা যাবে, সেটিও নির্ধারণ করে দিতে পারবেন অভিভাবকেরা।
টিকটকের ‘ডিজিটাল ওয়েল-বিয়িং হাব’–এর মাধ্যমে স্ক্রিন টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং স্লিপ আওয়ার্সের মতো সহায়ক টুলসগুলো একসঙ্গে ব্যবহার করা যাবে। ফলে সহজেই ডিজিটাল স্পেস ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে এবং নিজের সুস্থতা বজায় রেখে টিকটকে যুক্ত থাকা যাবে।
কনটেন্ট নির্মাতাদের বাড়তি সুবিধা দিতে ‘ক্রিয়েটর কেয়ার মোড’, ‘কনটেন্ট চেক লাইট’ ও ‘ক্রিয়েটর ইনবক্স’ সুবিধাও চালু করেছে টিকটক। সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে টিকটকের কমিউনিটি গাইডলাইন সম্পর্কে দ্রুত জানার পাশাপাশি পোস্ট করার আগে ভিডিও যাচাই করা যাবে। শুধু তা–ই নয়, সহজে ও দ্রুত দর্শকদের উত্তর দেওয়াও যাবে।