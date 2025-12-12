প্রযুক্তি

কাউকে না জানিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার সুবিধা চালু

আহসান হাবীব
হোয়াটসঅ্যাপছবি: রয়টার্স

হোয়াটসঅ্যাপে অনেক সময় ব্যবহারকারীরা এমন কিছু গ্রুপে যুক্ত হয়ে যান, যেখানে থাকতে তাঁরা আগ্রহী নন। তবে হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রুপের সব সদস্যের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। এতে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে বার্তা পাঠিয়ে কারণ জানতে চান, আবার কেউ কেউ ফিরে আসার অনুরোধও করেন। এই পরিস্থিতি ব্যবহারকারীর জন্য প্রায়ই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। এ সমস্যা সমাধানে কাউকে না জানিয়ে গ্রুপ ছাড়ার সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের তথ্যমতে, নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে গ্রুপ ত্যাগ করলে শুধু গ্রুপ প্রশাসকেরা বিষয়টি জানতে পারবেন। অন্য সদস্যদের কাছে কোনো নোটিফিকেশন যাবে না। ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এ সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

নোটিশ ছাড়া গ্রুপ ছাড়তে যা করতে হবে

গ্রুপ ছাড়ার সময় ব্যবহারকারী চাইলে চ্যাট ইতিহাস স্মার্টফোনে সংরক্ষণ করতে বা পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারবেন। কাউকে না জানিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়ার জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দিষ্ট গ্রুপ চ্যাটে প্রবেশ করতে হবে। এরপর গ্রুপের ওপরের অংশে থাকা গ্রুপের নামটি স্পর্শ করে নিচের দিকে স্ক্রল করার সময় ‘এক্সিট গ্রুপ’ অপশন দেখা যাবে। এটি নির্বাচনের পর দুটি বিকল্প পাওয়া যাবে। প্রথমটি হলো ‘এক্সিট গ্রুপ’। এর ফলে গ্রুপ ছাড়ার পর চ্যাট ইতিহাস ফোনে দেখা যাবে এবং গ্রুপ ছাড়ার পরও ব্যবহারকারীর চ্যাট তালিকায় থেকে যাবেন। দ্বিতীয়টি হলো ‘এক্সিট অ্যান্ড ডিলিট ফর মি’। এর ফলে গ্রুপ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চ্যাটটি সম্পূর্ণ মুছে যাবে এবং চ্যাট তালিকা ও ফোন থেকে সব বার্তা ও মিডিয়া ফাইল একসঙ্গে মুছে যাবে।

গ্রুপ ছাড়ার সময় গ্রুপের অন্য সদস্যরা এ বিষয়ে কোনো নোটিফিকেশন পাবেন না। তবে গ্রুপ ত্যাগের পর ব্যবহারকারীর নাম ও ফোন নম্বর গ্রুপ তথ্যের ‘পাস্ট মেম্বারস’ তালিকায় দেখা যাবে। এটি গ্রুপ ছাড়ার পর সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে। একবার গ্রুপ ত্যাগ করার পর যদি কোনো ব্যবহারকারী আবার যুক্ত হতে চান, তবে তাঁকে গ্রুপ প্রশাসকের কাছ থেকে আবার আমন্ত্রণ নিতে হবে।

