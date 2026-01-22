এয়ারটেলের গেমিং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলো এওয়ান ই-স্পোর্টস দল

এয়ারটেলের গেমিং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলো এওয়ান ই-স্পোর্টস দল
দেশের সফল পাবজি মোবাইল গেমিং দল ‘এওয়ান ই-স্পোর্টস’–এর সঙ্গে অংশীদারত্বের ঘোষণা দিয়েছে রবি আজিয়াটা পিএলসির এয়ারটেল ব্র্যান্ড। এই অংশীদারত্বের আওতায় দেশ–বিদেশের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট, লাইভ স্ট্রিম ও ডিজিটাল কনটেন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে এয়ারটেলের প্রতিনিধিত্ব করবে এওয়ান ই-স্পোর্টস। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রবি আজিয়াটা পিএলসি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ই-স্পোর্টসের পরিসর বাড়ছে। তরুণদের মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মোবাইল গেমিং প্রতিযোগিতা। এওয়ান ই-স্পোর্টস দলটি তিনবার পাবজি মোবাইল ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জিতেছে। শুধু তা–ই নয়, প্রথম বাংলাদেশি দল হিসেবে পাবজি মোবাইল গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি দলটি এয়ারটেল গেমিং এরিনায় চ্যাম্পিয়নও হয়েছে।
এয়ারটেলের গেমিং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার বিষয়ে এওয়ান ই-স্পোর্টসের দলনেতা মো. আবদুল জব্বার বলেন, ‘এয়ারটেলের সঙ্গে অংশীদারত্ব আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের গেমিং ও ই-স্পোর্টসকে উৎসাহ দিয়ে আসছে। এই সহযোগিতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে সহায়ক হবে।’