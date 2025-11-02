জেমিনিতে যুক্ত হলো গুগল স্লাইডস তৈরির সুবিধা, করবেন যেভাবে
পাওয়ার পয়েন্টের বিকল্প হিসেবে অনেকেই গুগল স্লাইডসের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন। অনলাইনে ব্যবহারের সুযোগ থাকায় যেকোনো জায়গা থেকেই গুগল স্লাইডসের মাধ্যমে দ্রুত প্রেজেন্টেশন তৈরি করা সম্ভব। আর তাই ব্যবহারকারীদের সহজে প্রেজেন্টেশন তৈরির সুযোগ দিতে নিজেদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট জেমিনিতে গুগল স্লাইডস প্রেজেন্টেশন তৈরির সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল।
গুগলের তথ্যমতে, জেমিনিতে গুগল স্লাইডস প্রেজেন্টেশন সুবিধা কাজে লাগিয়ে যেকোনো লেখা বা নথিকে মুহূর্তেই আকর্ষণীয় প্রেজেন্টেশনে রূপ দেওয়া যাবে। চাইলে শুধু প্রম্পট লিখেও নতুন প্রেজেন্টেশন তৈরি করা সম্ভব। নিয়মিত যাঁরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন, তাঁদের জন্য এটি হতে পারে বিশেষ সহায়ক। সময় বাঁচানোর পাশাপাশি এটি কাজকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে। জেমিনির ক্যানভাস টুল থেকে সুবিধাটি ব্যবহার করা যাবে।
গুগল জানিয়েছে, জেমিনির নতুন সুবিধা ব্যবহার করে জটিল নথি, বিক্রয়ের প্রতিবেদনকে পেশাদার মানের প্রেজেন্টেশনে রূপান্তর করা যাবে। বৈঠকের সারসংক্ষেপ তৈরি করতেও এটি কাজে লাগানো যাবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে নিজের প্রবন্ধ ও নোটকে স্লাইডে রূপান্তর করতে পারবেন। ব্যবহারকারীদের আপলোড করা তথ্য বিশ্লেষণ করে ছবি, তথ্যচিত্রসহ সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দেবে জেমিনি। প্রাথমিকভাবে জেমিনি প্রো ব্যবহারকারীরা এ সুবিধা পাবেন। শিগগিরই বিনা মূল্যে জেমিনি ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাটি উন্মুক্ত করা হবে।
গুগল স্লাইডস প্রেজেন্টেশন তৈরির পদ্ধতি
জেমিনি ব্যবহার করে গুগল স্লাইডস প্রেজেন্টেশন তৈরির প্রক্রিয়াও বেশ সহজ। এ জন্য প্রথমে কম্পিউটার বা মুঠোফোনের ওয়েব সংস্করণে জেমিনি খুলে টুলবার থেকে ক্যানভাস অপশন বেছে নিতে হবে। এরপর প্রম্পটে লিখতে হবে ‘ক্রিয়েট আ প্রেজেন্টেশন’। এরপর প্রেজেন্টেশনের বিষয়বস্তু যোগ করতে হবে। চাইলে নিজের কোনো নথি আপলোড করেও তার ভিত্তিতে প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যাবে। ব্যবহারকারীদের আপলোড করা তথ্য বিশ্লেষণ করে ছবি, তথ্যচিত্রসহ সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দেবে জেমিনি।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস