আইফোন ১৪ ও আইফোন ১৫ ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর
আইফোন ১৪ ও আইফোন ১৫ ব্যবহারকারীদের জন্য বিনা মূল্যে স্যাটেলাইটনির্ভর ইমার্জেন্সি এসওএস সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ আরও এক বছর বাড়িয়েছে অ্যাপল। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে দুটি মডেলের আইফোন ব্যবহারকারীরা ২০২৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিনা মূল্যে স্যাটেলাইটনির্ভর ইমার্জেন্সি এসওএস সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।
২০২২ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য প্রথম স্যাটেলাইটনির্ভর ইমার্জেন্সি এসওএস সুবিধা চালু করে অ্যাপল। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে মোবাইল এবং ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক না থাকলেও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জরুরি বিপৎসংকেত পাঠানো যায়। এরই মধ্যে একাধিক আইফোন ব্যবহারকারীর জীবন বাঁচিয়েছে সুবিধাটি। শুরুতে দুই বছরের জন্য বিনা মূল্যে এ সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হলেও পরে আরও এক বছর সময় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আইফোন ১৪ ও আইফোন ১৫ ব্যবহারকারীরা ২০২৬ সাল পর্যন্ত সুবিধাটি বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।
সম্প্রতি উন্মোচন করা অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ৩–এও স্যাটেলাইট সংযোগ ব্যবহারের সুযোগ যুক্ত করা হয়েছে। এতে ধারণা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে অ্যাপলের বিভিন্ন পণ্যে এ সুবিধা যুক্ত হবে, যাতে যেকোনো স্থানে থেকে ব্যবহারকারীরা সংযুক্ত থাকতে পারেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ মোট ১৭টি দেশে অ্যাপলের স্যাটেলাইটনির্ভর ইমার্জেন্সি এসওএস সুবিধা চালু রয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, স্যাটেলাইটনির্ভর ইমার্জেন্সি এসওএস সুবিধা বিনা মূল্যে ব্যবহারের মেয়াদ বাড়ানো অ্যাপলের কৌশলগত পদক্ষেপ। এই কৌশল আইফোন ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি ও আগ্রহ ধরে রাখতে সহায়তা করবে। তবে ২০২৬ সালের পর থেকে এ সুবিধা ব্যবহারের জন্য কত খরচ করতে হবে, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি অ্যাপল।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে