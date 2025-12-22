এখন ব্রাউজারেই খেলা যাবে জিটিএ গেম
বিভিন্ন ক্ল্যাসিক গেমকে অনলাইনে সহজলভ্য করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে ব্রাউজারনির্ভর গেমিং প্ল্যাটফর্ম ডস জোন। ডুম, ডায়াবলো কিংবা অরিগন ট্রেইলের মতো গেমের পর এবার গ্র্যান্ড থেফট অটো খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে প্ল্যাপফর্মটি। এখন থেকে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই সরাসরি ওয়েব ব্রাউজারে খেলা যাবে গ্র্যান্ড থেফট অটো সিরিজের জনপ্রিয় গেম ভাইস সিটি।
ডস জোনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গেমটির ইঞ্জিনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেন এটি ব্রাউজারের ভেতর অনায়াসেই চলতে পারে। গেমটির রেন্ডারিং, অডিও এবং ফাইল অ্যাকসেস সিস্টেমগুলোকে ওয়েব অ্যাসেম্বলি ও আধুনিক ব্রাউজার এপিআই উপযোগী করে নকশা করা হয়েছে। ফলে পিসিতে গেমটি আলাদাভাবে ইনস্টল করার ঝামেলা ছাড়াই স্টেবল পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে।
ফ্যান-মেড প্রজেক্ট বা মোডের ক্ষেত্রে এই গেমের মূল নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান রকস্টার গেমস অত্যন্ত কঠোর। এর আগে জিটিএর অনেক জনপ্রিয় ফ্যান প্রজেক্ট আইনি নোটিশের মুখে বন্ধ করে দিয়েছে তারা। এই ঝুঁকি এড়াতে ডস জোন শুরু থেকেই বেশ সতর্ক। গেমটি মুক্তি পাওয়ার প্রথম দিনেই এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় ও প্রায় তিন লাখ বার লঞ্চ করা হয়। জনপ্রিয়তার চাপে আইনি নোটিশ বা টেকডাউন এড়াতে ডস জোন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে গেমটির ফ্রি ডেমো ভার্সন বন্ধ করে দিয়েছে।
বর্তমানে ব্রাউজারে ভাইস সিটি খেলার জন্য একটি বিশেষ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁর কাছে গেমটির একটি অফিশিয়াল কপি আছে। গেমটি খেলতে হলে ব্যবহারকারীকে তাঁর নিজের কেনা গেমের ডট ইএক্সই ফাইলটি আপলোড করতে হবে। ডস জোন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আমরা গেমের কোনো ফাইল বা ডেটা সরবরাহ বা হোস্ট করছি না। ব্যবহারকারীকে স্বাধীনভাবে আইনানুগ উপায়ে সংগৃহীত অরিজিনাল গেম অ্যাসেট প্রদান করতে হবে। ডিজিটাল সিগনেচার যাচাইয়ের মাধ্যমে গেমের মালিকানা নিশ্চিত হলেই কেবল ব্রাউজারে এটি খেলা যাবে।
সূত্র: দ্য গেমার