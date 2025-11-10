তাইপেতে অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিট ২০২৫ শুরু
এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বাণিজ্যিক সংগঠনগুলোর সংস্থা এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশনের (অ্যাসোসিও) তিন দিনের ‘অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিট ২০২৫’ তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে আজ সোমবার শুরু হয়েছে। শহরের শেরাটন গ্র্যান্ড তাইপে হোটেলে এ শীর্ষ সম্মেলন চলবে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত।
এবারের সামিটের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘এআই শেপিং দ্য ডিজিটাল এশিয়া (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ডিজিটাল এশিয়ার রূপদান)’। তাইওয়ানের ডিজিটাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় (মোডা), তাইওয়ান ইনোভেটিভ সফটওয়্যার অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন (টিসসা) এবং সিসা ইনফরমেশন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অব আরওসি যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে।
শীর্ষ পর্যায়ের অংশগ্রহণ
সামিটের প্রথম দিন আজ অ্যাসোসিও জেনারেল অ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয়। মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে আগামীকাল ১১ নভেম্বর। এতে তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিয়াও বি-খিম, ডিজিটাল অ্যাফেয়ার্সমন্ত্রী ই-জিং লিন, অ্যাসোসিওর চেয়ারম্যান স্ট্যান সিং-জিত এবং টিসসার চেয়ারম্যান ব্রায়ান শেন বক্তব্য দেবেন বলে কথা রয়েছে। এবারের সামিটে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন পারফেক্ট করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অ্যালিস চ্যাং এবং এইচপিই এপ্যাকের এআই লিডার গোহ সুন হেং।
আলোচনার কেন্দ্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
তিন দিনের এই সামিটে গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট হাব: ডিজিটাল এশিয়া, এআই সার্ভিস, এআই অবকাঠামো এবং গ্রিনার টুমরোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ১২ নভেম্বর বিভিন্ন কোম্পানির জন্য পিচ নেটওয়ার্কিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে।
এবার বাংলাদেশের দুই প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা
এই সামিটের অন্যতম আকর্ষণ হলো আগামীকাল অনুষ্ঠেয় অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি ও গালা ডিনার। এবারের আসরে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় বাংলাদেশের দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আউটস্ট্যান্ডিং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অর্গানাইজেশন বিভাগে প্রাইডসিস আইটি পুরস্কার পাচ্ছে। ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট পুরস্কার পাচ্ছে রাইজআপ ল্যাবস। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) বাংলাদেশ থেকে অ্যাসোসিওর সদস্য।
অ্যাসোসিওর আজীবন চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ এইচ কাফি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই অস্থির সময়ে বাংলাদেশ দুটি বিভাগে দুটি পুরস্কার পেয়েছে, এটা আমাদের জন্য গর্বের। আমি আশা করেছিলাম বাংলাদেশ আরও পুরস্কার পাবে, কিন্তু সেটা হয়নি, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তবে যে দুটি প্রতিষ্ঠান পুরস্কার পেয়েছে, তারাই বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করছে, এটা ভালো লাগছে।’
অ্যাসোসিও চেয়ারম্যান স্ট্যান সিং-জিত প্রথম আলোকে বলেন, এই সম্মেলনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, উদ্ভাবক এবং শিল্পনেতারা একত্র হয়েছেন। সম্মেলনের প্রথম দুই দিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। এই সম্মেলন এশিয়ার ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।
এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের ২৪টি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংগঠন অ্যাসোসিওর সদস্য। ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে সংগঠনটি।