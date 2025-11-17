ফ্রিল্যান্সারদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ চালু করতে যাচ্ছে বাক্কো
বিপিও তথা আউটসোর্সিং শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে এবং এ খাতের সঙ্গে যুক্ত ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে, সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সহযোগিতায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো) আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘ফ্রিল্যান্স ফোকাস: আপস্কিলিং ফর আ বেটার ফিউচার’ শিরোনামে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রকল্প। ১০ দিনের এই প্রশিক্ষণের আওতায় ৩টি ব্যাচে মোট ৬০ জন ফ্রিল্যান্সারকে আধুনিক ও চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
প্রকল্পটির আওতায় থাকছে—আপওয়ার্ক, ফাইভআর, লিংকডইনসহ জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসে প্রোফাইল অপ্টিমাইজেশনের দক্ষতা অর্জন; উন্নত প্রপোজাল প্রস্তুতকরণ ও কার্যকর গ্রাহক যোগাযোগে পারদর্শিতা অর্জন; বাস্তব কাজের মাধ্যমে একটি মানসম্মত পেশাদার পোর্টফোলিও গড়ে তোলার সুযোগ; প্রাইসিং, পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক পরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিকনির্দেশনা এবং দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত সফলতার জন্য সুস্পষ্ট ও কৌশলভিত্তিক ক্যারিয়ার রোডম্যাপ তৈরিতে সহায়তা।
প্রকল্পের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে বাক্কোর নিজস্ব প্রশিক্ষণ ল্যাবে। প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন ফ্রিল্যান্সিংয়ে অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য প্রশিক্ষকবৃন্দ, পাশাপাশি থাকবেন ফ্রিল্যান্সিং জগতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বরা, যা পুরো প্রকল্পটিকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র ও যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে।
আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের এই লিংকে গিয়ে আবেদন করতে হবে।