১২ দশমিক ১ ইঞ্চি পর্দার নতুন দুই ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে
রেডমি প্যাড ২ প্রো ও রেডমি প্যাড ২ প্রো ফাইভ–জি সংস্করণের নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে এনেছে শাওমি। অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটিতে ১২ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানিয়েছে শাওমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। রেডমি প্যাড ২ প্রো ফাইভ–জি সংস্করণটিতে সিম এবং ই-সিম ব্যবহারের সুযোগ থাকায় স্মার্টফোনের মতো স্বচ্ছন্দে কথা বলা সম্ভব। ব্যবহারকারীদের চোখের ওপর চাপ কমাতে বাড়তি সুরক্ষাসুবিধাও রয়েছে ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটিতে। ফলে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও চোখের ক্ষতি হয় না।
চতুর্থ প্রজন্মের স্ন্যাপড্রাগন সেভেন-এস প্রসেসরে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটিতে ২৭ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং সুবিধা থাকায় তারের মাধ্যমে স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন যন্ত্র সহজেই চার্জ করা যায়। ফলে ভ্রমণের সময় পাওয়ারব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা যায় ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটি।
কোয়াড স্পিকার থাকায় ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটির চারপাশে ভালোভাবে শব্দ শোনা সম্ভব। ফলে ইয়ারফোন ছাড়াই স্বচ্ছন্দে ভিডিও কলে কথা বলা যায়। তিনটি রঙে বাজারে আসা ট্যাবলেট কম্পিউটার দুটিতে ৮ গিগাবাইট র্যাম ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। দাম যথাক্রমে ৩৭ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ৪৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।