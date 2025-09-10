এয়ারপডস প্রো ৩-এর ঘোষণা দিয়ে শুরু হলো অ্যাপলের ‘অ ড্রপিং’ অনুষ্ঠান

এয়ারপডস প্রো ৩-এর ঘোষণা দিয়ে শুরু হলো অ্যাপলের ‘অ ড্রপিং’ অনুষ্ঠান
অ্যাপলের বার্ষিক পণ্য উন্মোচন অনুষ্ঠান ‘অ ড্রপিং’ শুরু হলো বিশেষ আবহে। শুরুতেই পর্দায় ভেসে ওঠে আলোকিত অ্যাপল লোগো। কিছুক্ষণ পরই সেটি মিলিয়ে যায় কালো পটভূমিতে। আর ভেসে ওঠে স্টিভ জবসের বিখ্যাত উক্তি ‘ডিজাইন ইজ নট জাস্ট হোয়াট ইট লুকস লাইক অ্যান্ড ফিলস লাইক। ডিজাইন ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস।’ এরপর একটি তথ্যচিত্র। দেখানো হয় অ্যাপলের পণ্যের নকশা ও ফিচারের নানা দিক। টগল, ম্যাগসেফ, স্টোর ডিজাইন, সিমেট্রি ও কানেকটিভিটির উপস্থাপনা।
পরে কুপারটিনোর অ্যাপল পার্কের মঞ্চে আসেন অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী টিম কুক। তিনি জানান, এ বছর আইফোনে আসছে ‘এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অগ্রগতি।’ কুক বলেন, ‘ডিজাইন ইজ নট জাস্ট হোয়াট ইট লুকস লাইক অ্যান্ড ফিলস লাইক। ডিজাইন ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস—এই দর্শনই আমাদের প্রতিটি কাজে পথ দেখায়। আজ আমরা যে নতুন পণ্য উন্মোচন করছি এবং ব্যবহারকারীরা যে অভিজ্ঞতা পাবেন, তার প্রতিটিতেই এই দর্শনের প্রতিফলন আছে। হোক তা এয়ারপডসের কিছু শোনার অভিজ্ঞতা, অ্যাপল ওয়াচের মাধ্যমে সুস্থ, সক্রিয় ও সংযুক্ত থাকার উপায় কিংবা প্রতিদিনের কাজে আইফোনের সহায়ক হিসেবে ভূমিকায়।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঘোষণা দেওয়া হয়, এবারের আয়োজনে মূলত তিনটি পণ্যকে কেন্দ্র করে উপস্থাপনা হবে। এয়ারপডস, অ্যাপল ওয়াচ ও আইফোন।
এয়ারপডস প্রো ৩
প্রথমেই উন্মোচিত হয় এয়ারপডস প্রো ৩। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নতুন এই ইয়ারবাডসে যুক্ত হয়েছে ‘কাস্টম মাল্টিপোর্ট অ্যাকুস্টিক আর্কিটেকচার’। এতে আরও বেশি বেস পাওয়া যাবে, আরও স্ট্রং সাউন্ড ও আরও স্পষ্ট ভোকালের অভিজ্ঞতা। নতুন ফোম-ইনফিউজড ইয়ারটিপস দেবে আগের তুলনায় দ্বিগুণ নয়েজ ক্যানসেলেশন। অ্যাপলের দাবি, পকেট-সাইজ ডিজাইনে ওভার-দ্য-ইয়ার মানের পারফরম্যান্স মিলবে এতে।
অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে পরিচালিত নতুন ফিচার হিসেবে এয়ারপডসে যুক্ত হয়েছে লাইভ ট্রান্সলেশন সুবিধা। হাতের ইশারায় চালু হওয়া এই ফিচার তাৎক্ষণিকভাবে কথার অর্থ অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে। ব্যবহারকারী কথা বললে আইফোন সেটি অনুবাদ করে দেখাবে। অপর প্রান্তের ব্যক্তি এয়ারপডস ব্যবহার করলে উভয় ডিভাইস সমন্বিতভাবে একসঙ্গে অনুবাদ করবে। নতুন এয়ারপডস প্রো আকারে আরও ছোট। এতে থাকছে পাঁচ ধরনের ইয়ারটিপস ও আইপি৬৭ মানের পানি ও ঘাম প্রতিরোধী সুবিধা। ফলে ব্যায়াম বা বৃষ্টিতে দৌড়ানোর সময়ও এটি ব্যবহার করা যাবে। যন্ত্রটিতে যুক্ত হয়েছে অ্যাপলের সবচেয়ে ছোট হার্ট-রেট সেন্সর। অন-ডিভাইস এআই মডেল ব্যবহার করে এটি হৃৎস্পন্দন ও ক্যালরি ক্ষয়ের হিসাব রাখবে। ফিটনেস অ্যাপে যোগ হবে নতুন ধরনের ওয়ার্কআউট ট্র্যাকিং সুবিধা। ব্যাটারি সক্ষমতায় এক চার্জে এয়ারপডস প্রো ব্যবহার করা যাবে ৮ ঘণ্টা। আর হিয়ারিং এইড হিসেবে ব্যবহার করলে চার্জ থাকবে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত।
মূল্য আগের মতোই থাকছে ২৪৯ ডলার। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে এয়ারপডস প্রো ৩। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলছে। এখন উন্মোচিত হচ্ছে অ্যাপল ওয়াচ। দেখানো হচ্ছে এই স্মার্ট ঘড়ির নানা সুবিধা।
বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয় কুপারটিনোর অ্যাপল পার্ক থেকে। অনলাইনে লাইভ দেখা যাচ্ছে অ্যাপলের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.Apple.com), অ্যাপল টিভি অ্যাপ এবং অ্যাপলের ইউটিউব চ্যানেলে।