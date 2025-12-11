ভিভোর সঙ্গে এক কিটেই পেশাদার ফটোগ্রাফি
এত দিন টেলিফটো ফটোগ্রাফি মানেই ছিল দামি ডিএসএলআর ক্যামেরা, অত্যাধুনিক লেন্স ও ভারী সরঞ্জাম। সেই ধারণা বদলে দিচ্ছে স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভো। অপটিকস প্রস্তুতকারক জাইসের সঙ্গে যৌথভাবে তারা নিয়ে এসেছে ভিভো এক্স৩০০ প্রো ও জাইস ২.৩৫ এক্স টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিট। জাইসের সহযোগিতায় তৈরি এই কিট ফোনের ক্যামেরার জুম ক্ষমতা বাড়ায় ২০০ গুণ পর্যন্ত।
ভিভো এক্স৩০০ প্রোতে আছে ২০০ মেগাপিক্সেল জাইস এপিও টেলিফটো ক্যামেরা ও ৫০ মেগাপিক্সেল জাইস গিম্বল-গ্রেড ক্যামেরা, যা দূরের বিষয় জুম করলেও ছবি থাকে স্থির ও পরিষ্কার। জাইস ২.৩৫এক্স টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিট যুক্ত হলে ফোনটিতে পাওয়া যায় ২০০ মিমি টেলিফটো রেঞ্জ। ফলে দূরের দৃশ্য, স্টেজ শো বা চলমান মুহূর্তকে আরও স্পষ্টভাবে ফ্রেমবন্দী করে। এ ছাড়া এক্স৩০০ প্রো-এর ২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরার এইচপিবি সেন্সরকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে এই এক্সটেন্ডার কিট উচ্চ রেজল্যুশনের ছবি নিশ্চিত করে।
এক্সটেন্ডার কিটটির ওজন মাত্র ২১০ গ্রাম হওয়ায় এটি একদম হালকা ও সহজে বহনযোগ্য। এটি দিয়ে ন্যূনতম ১ মিটার ফোকাস দূরত্বে কাছের বস্তু থেকেও সূক্ষ্ম ডিটেইল ধারণ করা যায়। ফটোগ্রাফিতে ব্যক্তিগত স্টাইল যোগ করে পেশাদার কাজকে নতুন মাত্রা দেবে জাইস ২.৩৫এক্স টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিট। দেশের বাজারে জাইস টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিটের দাম ২৮ হাজার ৯৯৯ টাকা আর এক্স৩০০ প্রো ফোনের দাম ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।