একবার চার্জে টানা দুই দিন চলে বাজেটসাশ্রয়ী এই স্মার্টফোন
দেশের বাজারে শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত নতুন মডেলের স্মার্টফোন এনেছে রিয়েলমি। ‘রিয়েলমি নোট ৭০’ মডেলের ফোনটিতে ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি থাকায় একবার পূর্ণ চার্জ করলে টানা দুই দিন ব্যবহার করা যায়। শুধু তা-ই নয়, ১৫ ওয়াটের চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জও করা যায় ফোনটি। ফলে ফোনের চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। গতকাল বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রিয়েলমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬.৭৪ ইঞ্চি পর্দার ফোনটিতে ৯০ হার্ডজের আই কমফোর্ট ডিসপ্লে–সুবিধা রয়েছে। এর ফলে সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। এ ছাড়া আইপি৫৪ রেটিংযুক্ত ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স–সুবিধা থাকায় ফোনটি হাত থেকে পড়ে গেলে ভাঙে না বা পানিতে নষ্ট হয় না। এমনকি ধুলাও জমে না।
এআই নয়েজ রিডাকশন কল–সুবিধা থাকায় ভিড়ের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে কথা বলা যায় ফোনটিতে। এর পাশাপাশি ফোনটিতে এআই ক্লিয়ার ফেস, এআই ইমেজিং ম্যাটিং ও এআই ইরেজার ভিডিও এডিটিং-সুবিধা থাকায় সহজেই ছবি ও ভিডিও সম্পাদনা করা যায়।
ফোনটির পেছনে এআই প্রযুক্তিনির্ভর ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ৪ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটি দুটি সংস্করণে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সংস্করণভেদে ৬৪ গিগাবাইট ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটির দাম যথাক্রমে ১১ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা।