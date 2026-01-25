গ্যাজেট

প্রথমবারের মতো হার্ডওয়্যার পণ্য আনতে পারে ওপেনএআই, ফাঁস হওয়া তথ্যে যা জানা গেল

আহসান হাবীব
ওপেনএআই কী যন্ত্র বানাতে যাচ্ছে, সে তথ্য ফাঁস হলোছবি: ফ্রিপিক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই তাদের প্রথম হার্ডওয়্যার পণ্য নিয়ে কাজ করছে—এমন আলোচনা প্রযুক্তি বিশ্বে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। স্যাম অল্টম্যানের নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানটি এ প্রকল্পে যুক্ত করেছে অ্যাপলের সাবেক প্রধান ডিজাইনার জনি আইভেকে। জানা গেছে, পর্দাবিহীন একটি অডিও যন্ত্র হিসেবে পণ্যটি চলতি বছরের শেষ দিকে বাজারে আসতে পারে।

এর আগে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ওপেনএআইয়ের প্রথম যন্ত্র কলমের মতো হতে পারে, যা হাতে লেখা নোট সরাসরি চ্যাটজিপিটিতে রূপান্তর করতে সক্ষম হবে। তবে সম্প্রতি এক ফাঁস হওয়া তথ্যে ভিন্ন সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে।

এক্সে (সাবেক টুইটার) পরিচিত প্রযুক্তি ব্লগার স্মার্ট পিকাচুর করা এক পোস্টে দাবি করা হয়েছে, ওপেনএআই ও জনি আইভের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হতে যাওয়া পণ্যটি আসলে একটি ইয়ারবাডস হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এটি সরাসরি অ্যাপলের এয়ারপডসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে। স্মার্ট পিকাচুরের তথ্য অনুযায়ী, যন্ত্রটির নকশা হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী এবং অডিও ডিভাইসের ক্ষেত্রে আগে দেখা যায়নি—এমন এক নতুন ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ফাঁস হওয়া তথ্যে আরও বলা হয়েছে, ‘সুইটপি’ সাংকেতিক নামে পরিচিত এই ইয়ারবাডসের সঙ্গে থাকতে পারে একটি মূল ডিভাইস। এর আকৃতি হবে ধাতব এবং ডিম্বাকৃতির পাথরের মতো। ধারণা করা হচ্ছে, ওই মূল ডিভাইসের ভেতরে থাকবে দুটি পিল আকৃতির অংশ। সিরামিক দিয়ে তৈরি এই অংশগুলোর ভেতরে থাকবে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। এটি ওয়্যারলেস ইয়ারবাডসের মতোই কাজ করবে।

চ্যাটজিপিটি–চালিত এই অডিও পণ্যটি চালাতে ব্যবহৃত হতে পারে স্যামসাংয়ের এক্সিনস ব্র্যান্ডের অধীনে তৈরি দুই ন্যানোমিটার প্রযুক্তির একটি চিপ। ওপেনএআই চিপটি নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করছে, যাতে ডিভাইসটি কণ্ঠ নির্দেশনার মাধ্যমে আইফোনের কিছু কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিরিকে ব্যবহার করে ফোনের নির্দিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের সুবিধা যুক্ত হতে পারে বলে জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, এই হার্ডওয়্যার পণ্যের উৎপাদনের দায়িত্ব পেতে পারে ফক্সকন। প্রতিষ্ঠানটিকে ২০২৮ সালের মধ্যে মোট পাঁচটি ডিভাইস উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের বরাতে বলা হচ্ছে, জনি আইভের নেতৃত্বাধীন ডিজাইন দলের অগ্রাধিকার তালিকায় বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে এই চ্যাটজিপিটি-চালিত ইয়ারবাডস প্রকল্প। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওপেনএআইয়ের প্রথম হার্ডওয়্যার পণ্যটি আগামী সেপ্টেম্বরেই উন্মোচন করা হতে পারে। প্রথম বছরে এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে চার-পাঁচ কোটি ইউনিট।

ডিভাইসটির যন্ত্রাংশের মোট খরচ বা বিল অব ম্যাটেরিয়ালস নিয়েও তথ্য দিয়েছেন টিপস্টার। তাঁর মতে, এটার খরচ হবে তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ, এতে ব্যবহৃত উপাদান ও প্রযুক্তি স্মার্টফোনের মানের কাছাকাছি হলেও ডিভাইসটি আরও বিস্তৃত কার্যক্ষমতা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে।

এদিকে চলতি মাসের শুরুতে প্রকাশিত আরেক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ওপেনএআই বর্তমানে অডিওভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গ্যাজেট থেকে আরও পড়ুন