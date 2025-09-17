দেশের বাজারে নতুন স্মার্ট ঘড়ি
দেশের বাজারে ‘মুভার ক্ল্যাসিক’, ‘মুভার কার্ভ’ ও ‘জেনফিট-৭’ মডেলের নতুন স্মার্ট ঘড়ি এনেছে প্রযুক্তিপণ্যের বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান মুভার। ‘মুভার ক্ল্যাসিক’ মডেলের স্মার্ট ঘড়িটিতে রয়েছে ১ দশমিক ৮৫ ইঞ্চি অ্যামোলেড পর্দা। ফলে সহজেই স্মার্ট ঘড়িতে প্রদর্শন করা সব তথ্য ভালোভাবে দেখা যায়। ব্লুটুথ কলিং এবং হেলথ ট্র্যাকিং প্রযুক্তিনির্ভর ঘড়িটির দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার ৯৯৫ টাকা। ১৮০ দিনের বিক্রয়োত্তর সেবাও পাওয়া যাবে ঘড়িটিতে। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মুভার।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মুভার কার্ভ মডেলের স্মার্ট ঘড়ির পর্দার আকার ২ দশমিক ১ ইঞ্চি। অ্যামোলেড পর্দাযুক্ত ঘড়িটি আইপি৬৭ ওয়াটারপ্রুফ প্রযুক্তি সমর্থন করায় পানিতে ভিজলে নষ্ট হয় না। একবার পূর্ণ চার্জ করার পর সর্বোচ্চ ৩০ দিন ব্যবহার করা যায় ঘড়িটি। দাম ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৩৯৫ টাকা।
জেনফিট-৭ মডেলের স্মার্ট ঘড়িটিতে রয়েছে ২ দশমিক শূন্য ১ ইঞ্চি এইচডি পর্দা। অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের ঘড়িটিতে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং কমপ্লিট হেলথ স্যুট ট্র্যাকিং সুবিধা রয়েছে। ফলে সহজেই হৃৎস্পন্দনের গতি, ঘুমের সময় গণনার পাশাপাশি শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা শনাক্ত করা যায়। ঘড়িটির দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার ৯৯৫ টাকা।