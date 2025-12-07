গ্যাজেট

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল টিসিএল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
টিসিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আজ রোববার ঢাকায়ছবি: প্রথম আলো

আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর বনানীর শেরাটন হোটেল এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টিসিএল গ্লোবাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করল। দেশি প্রতিষ্ঠান ডিএক্স গ্রুপ টিসিএলের একমাত্র আনুষ্ঠানিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির বিপণন, বিতরণ ও স্থানীয় উৎপাদনের দায়িত্ব পালন করবে।

টিসিএলের রিজিওনাল সেলস ডিরেক্টর ক্যারল বলেন, ‘বাংলাদেশের বাজারে আমরা অফিশিয়ালি আসতে পেরে আনন্দিত। আশা করি, এ দেশের মানুষ ডিএক্স গ্রুপের মাধ্যমে বাজারে আসা টিসিএল পণ্য ব্যবহার করে ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।’

ডিএক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দেওয়ান কানন বলেন, ‘বাংলাদেশ এখন প্রযুক্তিপণ্যের দ্রুত বর্ধনশীল বাজার। টিসিএলের মতো একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে দেশের মানুষের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে পারা আমাদের জন্য গর্বের। স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা শিল্প খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করব এবং কর্মসংস্থানসহ প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখব।’

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএক্স গ্রুপের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা, টিসিএলের প্রতিনিধিরা, অভিনেত্রী ও মডেল রুকাইয়া জাহান চমক, ইনফ্লুয়েন্সার টুইংক ক্যারল, অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানির আশিকুর রহমান প্রমুখ। আশিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে প্রিমিয়াম ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড অনেক আছে, কিন্তু ঘরে ঘরে পৌঁছাতে পেরেছে, এমন ব্র্যান্ড একটু কম আছে।

নারায়ণগঞ্জের টিসিএলের ডিলার শামসুল আমরিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আগে বাংলাদেশে টিসিএল অনেক জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু মাঝখানে আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে টিসিএল বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করাতে আশা করি বিক্রয়োত্তর সেবা ভালো হবে।’

১৯৮১ সালে চীনে যাত্রা শুরু করা টিসিএল এখন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ইলেকট্রনিকস নির্মাতা। বিশ্বের ১৬০টির বেশি দেশে টিসিএল তাদের পণ্য সরবরাহ করছে এবং ধারাবাহিকভাবে নিজস্ব গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে সহজ ও সাশ্রয়ী করছে। টিসিএল বাংলাদেশের বাজারে টিভি, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন ও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) বিক্রি করবে।

