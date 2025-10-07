দেশের বাজারে কম দামে বড় পর্দার নতুন স্মার্টফোন

দেশের বাজারে কম দামে বড় পর্দার নতুন স্মার্টফোন
দেশের বাজারে ৬ দশমিক ৭ ইঞ্চি পর্দার নতুন স্মার্টফোন এনেছে স্যামসাং। ‘গ্যালাক্সি এ০৭’ মডেলের ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ। ফলে বড় পর্দায় উন্নত রেজল্যুশনের ছবি ও ভিডিও দেখার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে গেম খেলা যায়। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্যামসাং বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্যামসাং নক্স ভল্ট প্রযুক্তিসুবিধার ফোনটি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, দুই দিক থেকেই ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখে। ফোনটির পেছনে ৫০ ও ২ মেগাপিক্সেলের দুটি ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে ভালো মানের ছবি তোলা যায়।
সবুজ, কালো ও হালকা বেগুনি রঙে বাজারে আসা ফোনটির ধারণক্ষমতা সংস্করণভেদে ৬৪ ও ১২৮ গিগাবাইট। ৪ ও ৬ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটির দাম ধরা হয়েছে সর্বনিম্ন ১৩ হাজার ৯৯৯ টাকা।