শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি এডুট্যাব ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে
শিক্ষার্থীদের জন্য ‘এডুট্যাব’ মডেলের নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে এনেছে ওয়ালটন ও অনলাইনভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘শিখো’। ওয়ালটনের ওয়ালপ্যাড ব্র্যান্ডের আওতায় তৈরি ট্যাবলেট কম্পিউটারটি শিখোর অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বসে দেশসেরা শিক্ষকদের অনলাইন ক্লাস স্বচ্ছন্দে করা যাবে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ালটন কম্পিউটার।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড ১৬ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ৮.৬৮ ইঞ্চি পর্দার ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে হেলিও জি৯৯ অক্টাকোর প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট র্যাম ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা থাকায় সহজেই প্রয়োজনীয় অ্যাপ ও শিক্ষামূলক ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণ করা যায়। ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের লিথিয়াম–আয়ন ব্যাটারিযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটি ফোর–জি ও দ্রুতগতির ওয়াই–ফাই সমর্থন করায় স্বচ্ছন্দে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।
নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটারটির বিষয়ে ওয়ালটন কম্পিউটার প্রোডাক্টের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) তৌহিদুর রহমান জানান, শিশুসহ সব বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্যই এডুট্যাব তৈরি করা হয়েছে। ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে অনলাইনে সরাসরি ক্লাস করার পাশাপাশি অ্যানিমেটেড ও এআই–চালিত বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে।
ছবি তোলার জন্য ট্যাবলেট কম্পিউটারটির সামনে ও পেছনে রয়েছে ৮ ও ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণের পাশাপাশি ভিডিও কল বা অনলাইন ক্লাসে অংশ নেওয়া যায়। ট্যাবলেট কম্পিউটারটির দাম ধরা হয়েছে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা।