দেশের বাজারে সাড়ে ৬ লাখ টাকার নতুন কম্পিউটার

প্রযুক্তি ডেস্ক
গিগাবাইট এআই টপ ১০০ জেড৮৯০ পিসিসংগৃহীত

দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির নতুন কম্পিউটার এনেছে গিগাবাইট। ‘গিগাবাইট এআই টপ ১০০ জেড৮৯০ পিসি’ মডেলের কম্পিউটারটিতে ইন্টেল কোর আলট্রা ৯ ২৮৫কে প্রসেসর ও এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৯০ গ্রাফিকস কার্ড থাকায় সহজেই বিভিন্ন এআই মডেল ব্যবহার যায়। কম্পিউটারটির দাম ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে গিগাবাইট বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উইন্ডোজ ১১ প্রো অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারটিতে ১২৮ গিগাবাইট ডিডিআর ৫ র‍্যাম ও ২ টেরাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ফলে একসঙ্গে একাধিক কাজ করা যায়। গিগাবাইট এআই টপ ইউটিলিটি সফটওয়্যারযুক্ত কম্পিউটারটি ৭০টির বেশি ওপেন সোর্স এলএলএম মডেল সমর্থন করে।

৩৬০ মিলিমিটারের লিকুইড কুলার থাকায় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও কম্পিউটারটির যন্ত্রাংশ গরম হয় না। গিগাবাইটের কান্ট্রি ম্যানেজার খাজা মো. আনাস খান জানিয়েছেন, এআই–নির্ভর সব কাজ কম্পিউটারের অভ্যন্তরেই সম্পাদনের সুযোগ থাকায় ব্যবহারকারীদের তথ্য নিরাপদ থাকে। এর ফলে গবেষণা, শিক্ষা ও সফটওয়্যার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে কম্পিউটারটি।

