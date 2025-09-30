দেশের বাজারে এআই প্রযুক্তিনির্ভর নতুন তিন ফাইভ-জি স্মার্টফোন
দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর নতুন তিন ফাইভ-জি স্মার্টফোন এনেছে টেকনো বাংলাদেশ। পোভা ফাইভ–জি সিরিজের আওতায় বাজারে আসা ‘পোভা স্লিম ফাইভ–জি’, ‘পোভা কার্ভ ফাইভ–জি’ ও ‘পোভা ৭ প্রো ফাইভ–জি’ মডেলের ফোনগুলো আজ মঙ্গলবার রাজধানীর উত্তরায় টেকনো ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে আইস্মার্ট টেকনোলজি বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজওয়ানুল হক বলেন, বাংলাদেশে ফাইভ–জি যুগ শুরু হয়েছে। টেকনো এমন তিনটি স্মার্টফোন গ্রাহকদের সামনে তুলে দিয়েছে, যা এআইনির্ভর বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত প্রযুক্তিসুবিধা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা দেবে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, হাইওএস ১৫ স্পেশাল ওএসে চলা নতুন মডেলের তিন ফোনেই ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা ও ৮ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে। চাইলে বাড়তি ৮ গিগাবাইট র্যাম যুক্ত করা যাবে। ডলবি অ্যাটমোস ডুয়েল স্পিকারযুক্ত ফোনগুলোতে এনএফসি ও আইআর রিমোট কন্ট্রোল সুবিধাসহ এআই রাইটিং, কল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সার্কেল টু সার্চ ও এআই স্টুডিও যুক্ত রয়েছে। ‘পোভা স্লিম ফাইভ–জি’ মডেলে ডায়মেনসিটি ৭৩০০ ফাইভ–জি প্রসেসর ও হাইপার গেমিং ইঞ্জিন থাকায় সহজেই পাবজি গেমসহ বিভিন্ন গেম খেলা যায়। ফোনটিতে ৫১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকার পাশাপাশি ৪৫ ওয়াট ফ্ল্যাশ চার্জের সুবিধা থাকায় চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। মিলিটারি-গ্রেড শক রেসিস্ট্যান্স–সুবিধার ফোনটির পর্দার আকার ৬ দশমিক ৭৮ ইঞ্চি। অ্যামোলেড পর্দার ফোনটির রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্ডজ হওয়ায় গেম খেলার পাশাপাশি উন্নত রেজল্যুশনের ভিডিও দেখা যায়। ফোনটির পেছনে ৫০ ও ২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সামনে রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ফোনটির দাম ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
‘পোভা কার্ভ ফাইভ–জি’ মডেলটিতে ডায়মেনসিটি ৭৩০০ ফাইভ–জি প্রসেসর ও হাইপার গেমিং ইঞ্জিন রয়েছে। ফলে সহজেই পাবজি গেমসহ উন্নত রেজল্যুশনের বিভিন্ন গেম খেলা যায়। ৬ দশমিক ৭৮ ইঞ্চির অ্যামোলেড পর্দার ফোনটির রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্ডজ। ফলে স্বচ্ছন্দে ভিডিও দেখার পাশাপাশি গেম খেলা যায়। ফোনটির সামনে-পেছনে ১৩ ও ৬৪ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। ১৫এক্স ডিজিটাল জুম–সুবিধার ফোনটির দাম ৩২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
‘পোভা ৭ প্রো ফাইভ–জি’ মডেলের ফোনটিতে রয়েছে বিশেষ স্ট্যাটাস লাইট, যা নোটিফিকেশন ও গেমিংয়ের সময় বেশ কার্যকর। ফোনটিতে ডায়মেনসিটি ৭৩০০ আলটিমেট ফাইভ–জি প্রসেসর ও হাইপার গেমিং ইঞ্জিন থাকায় সহজেই উন্নত রেজল্যুশনের গেম খেলার পাশাপাশি দ্রুত বিভিন্ন কাজ করা যায়। ৬ দশমিক ৭৮ ইঞ্চির অ্যামোলেড পর্দার ফোনটির রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্ডজ। ফোনটির পেছনে ৬৪ ও ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সামনে রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ফোনটিতে ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকার পাশাপাশি ৪৫ ওয়াট ফ্ল্যাশ চার্জের সুবিধা ধাকায় চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।