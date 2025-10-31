এআই প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ফাইভ-জি স্মার্টফোন বাজারে
দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির নতুন ফাইভ-জি স্মার্টফোন এনেছে স্যামসাং। ‘গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি’ মডেলের স্মার্টফোনটিতে জেমিনি লাইভ, অ্যাক্রোস অ্যাপস অ্যাকশন, এআই ইমেজ ক্রিয়েশন ও ‘সার্কেল টু সার্চ’-সুবিধা থাকায় সহজেই ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজার পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি ও ভিডিও সম্পাদনা করা যায়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্যামসাং বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬.৭ ইঞ্চি সুপার অ্যামোলেড পর্দার ফোনটিতে এক্সিনোজ ১৩৩০ (৫ ন্যানোমিটার) ৫জি প্রসেসর রয়েছে। ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ। ফলে একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি বড় পর্দায় উন্নত রেজল্যুশনের গেম খেলা যায়।
ফোনটির পেছনে ৫০, ৫ ও ২ মেগাপিক্সেলের তিনটি ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ফোনটিতে আইপি৫৪ স্প্ল্যাশপ্রুফ সুবিধা থাকায় বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয় না।
সংস্করণভেদে ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটির ধারণক্ষমতার ১২৮ ও ২৫৬ গিগাবাইট। কালো, ধূসর ও নীল রঙে বাজারে পাওয়া যাবে ফোনটি। ফোনটির সর্বনিম্ন দাম ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।