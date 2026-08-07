বাজারদর
দেখে নিন বাজারে কোন মোবাইল ফোনের কত দাম
দেশের বাজারে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ প্রযুক্তির স্মার্টফোন পাওয়া যায়। তাই ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দ ও বাজেট অনুযায়ী মুঠোফোন কিনে থাকেন। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার প্রথম আলোর প্রযুক্তি বিভাগে স্মার্টফোন ও ফিচার ফোনের দরদাম প্রকাশ করা হবে। ঢাকার বাজার ঘুরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মুঠোফোনের দাম এবং সেগুলোর উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো।
অ্যাপল
১. আইফোন ১৭ এয়ার
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ১৪৯ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ জিবি অ্যাপল এ১৯ প্রো
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৩২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. আইফোন ১৭
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯ ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৬৯২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. আইফোন ১৬
অফিশিয়াল দাম: ৯৯ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৮
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৫৬১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
স্যামসাং
১. গ্যালাক্সি এস২৬ প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৯৯ টাকা
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. গ্যালাক্সি এস২৬
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল মূল্য: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. গ্যালাক্সি এ৫৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৭৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৬৮০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. গ্যালাক্সি এ৩৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট এক্সিনস ১৪৮০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ২৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৩৩০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. গ্যালাক্সি এফ৫৬
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৪৮০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. গ্যালাক্সি এফ৭০ই
আনঅফিশিয়াল দাম: ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
শাওমি
১. রেডমি কে৯০ আলট্রা
অফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. রেডমি নোট ১৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. পোকো এক্স৮ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০এস।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রেডমি আর৭০এম
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৮৩০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রেডমি নোট ১৫ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৩।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. রেডমি এ৭ প্রো ৫জি
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৩২ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৮৩০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. পোকো সি৮১ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. রেডমি ১৭সি
আনঅফিশিয়াল দাম: ১৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
গুগল
১. পিক্সেল ১০
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯৭০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. পিক্সেল ১০এ
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. পিক্সেল ৯এ
অফিশিয়াল দাম: ৬৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. পিক্সেল ৮এ
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৩।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৪৯২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
অনার
১. ম্যাজিক ৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ম্যাজিক ৮ প্রো এয়ার
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাজিক ভি৬
অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৭.৯৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৬৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. এক্স৮০ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫২ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এক্স৯ডি
অফিশিয়াল দাম: ৪৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এক্স৮ডি
অফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৯ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬এস ৪জি জেন ২।
এসএসডি: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. এক্স৫সি প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. ৬০০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৯. পাওয়ার ২
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৩ হাজার টাকা
পর্দা: ৬.৭৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডামেনসিটি ৮৫০০ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১০ হাজার ৮০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
ওয়ানপ্লাস
১. ওয়ানপ্লাস ১৫
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯২ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২.ওয়ানপ্লাস ১৫আর
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৪০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. নর্ড ৬
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. নর্ড সিই৬ লাইট
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৪০০ এপেক্স।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এন ৬
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০ এপেক্স।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
ভিভো
১. এক্স৩০০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫১০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এক্স৩০০ ই
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ভি ৭০
অফিশিয়াল দাম: ৮৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর:স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ভি ৬০
অফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. ওয়াই৪০০
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৪ জেন ২।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. ওয়াই২৯ ৪জি
অফিশিয়াল দাম: ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. টি৪ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
অপো
১. ফাইন্ড এক্স৯ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২.ফাইন্ড এক্স৯এস
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০ এস।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ২৫ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ফাইন্ড এক্স৮এস
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৪০০+।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৭০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রেনো ১৫সি
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর:স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রেনো ১৪ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৪৫০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এ৬কে
অফিশিয়াল দাম: ২৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ র ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
রিয়েলমি
১.জিটি৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জিটি ৬টি
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭+ জেন ৩।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. রিয়েলমি ১৪
অফিশিয়াল দাম : ৪১ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রিয়েলমি পি৩
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নারজো ৮০ লাইট ৪জি
আনঅফিশিয়াল দাম: ১১ হাজার ৫০০ টাকা
পর্দা: ৬.৭৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. নারজো ৭০ টারবো
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩০০ এনারজি
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭.সি৭৫এক্স
অফিশিয়াল দাম: ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৬০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. নোট ৭০
অফিশিয়াল দাম: ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
সিম্ফনি
১. ইনোভা ৪০
অফিশিয়াল দাম: ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৬১৫
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ম্যাক্স ৩০
অফিশিয়াল দাম: ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৩ গিগাবাইট।
প্রসেসর: টি৬০৩।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাক্স ১০
অফিশিয়াল দাম: ৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ২ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪.জি২৭ লাইট
অফিশিয়াল দাম: ৭ হাজার ৩৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ২ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এল১৪৬
ধরণ: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৮৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এ৪০
ধরণ: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ১৩০ টাকা।
পর্দা: ১.৭৭ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. এস৮০
ধরণ: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ১৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৮ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
ওয়ালটন
১. জ্যানন এক্স১ আলট্রা
অফিশিয়াল দাম: ১৯ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জ্যানন এক্স২২ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭১০০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. জেনএক্স জেড৩
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৭৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪.নেক্সজি এন২৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ২২ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. অলিভিও এমএইচ২২আই
ধরণ: ফিচার ফোন
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৪০০ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার ৪০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এক্সপ্লে ১০১
ধরণ: ফিচার ফোন
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৫৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ২ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
হুয়াওয়ে
১. মেট ৮০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০৩০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৭৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. নোভা ১৬ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০১০এস।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. নোভা ১৫ ম্যাক্স
অফিশিয়াল দাম: ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. নোভা ওয়াই৭৪
অফিশিয়াল দাম: ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ১০৮০পি।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৬২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নোভা ১৫ ম্যাক্স
অফিশিয়াল দাম: ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
ইনফিনিক্স
১. হট ৭০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর:ডাইমেনসিটি ৭১০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জিটি ৩০
অফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৪০০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. হট ৬০ প্রো+
অফিশিয়াল দাম: ২৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি২০০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. স্মার্ট ২০
অফিশিয়াল দাম: ১৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর:হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. স্মার্ট ১০ প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
মটোরোলা
১. এজ ৭০ প্রো+
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২.এজ ৭০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ার ৯০ ওয়াট
৩. এজ ৭০ ফিউশন
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন ৩।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার
৪. মটো এ৩০০ (২০২৬)
ধরণ: ফিচার ফোন
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৫০ টাকা।
পর্দা: ২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১.৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ মেগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৩২ মেগাবাইট।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ার (অপসারণযোগ্য)।
নকিয়া
১. ২৩৫ ৪জি
ধরন: ফিচার ফোন।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭ হাজার ৮০০ টাকা।
পর্দা: ২.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
প্রসেসর: ইউনিসক টি১০৭
ব্যাটারি: ১ হাজার ৪৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. নকিয়া ১১০
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৯৯ টাকা।
পর্দা: ১.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ০.১ মেগাপিক্সেল।
ব্যাটারি: ৮০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ২১৫ ৪জি
ধরন: ফিচার ফোন।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ২.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: নেই।
র্যাম: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
প্রসেসর: ইউনিসক টি১০৭।
ব্যাটারি: ১ হাজার ৪৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. নকিয়া ১০৫
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৫০ টাকা।
পর্দা: ১.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: নেই।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।