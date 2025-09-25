বিও ব্র্যান্ডের পণ্য এখন বাংলাদেশে
মোবাইল ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ ব্র্যান্ড বিওর সব পণ্য এখন বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যাবে। প্রযুক্তিপণ্যের পরিবেশক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সোর্স এজ লিমিটেড তাদের পরিবেশিত অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি বিও ব্র্যান্ডের সব পণ্য সারা দেশে বাজারজাত ও সরবরাহ করবে। সম্প্রতি বিও ও সোর্স এজ লিমিটেডের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
বিও ২০০৫ সালে উৎপাদন ও বাজারজাত করা শুরু করে আজ পৃথিবীর প্রায় ১১৭টি দেশের প্রযুক্তিপ্রেমী মানুষের কাছে বিও একটি সুপরিচিত নাম। বিও ব্রান্ডের পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্মার্ট ওয়াচ, ইয়ারবাড, হেডফোন, স্পিকার, পাওয়ার ব্যাংক, মোবাইল চার্জার, কার চার্জার, কি-বোর্ড, মাউস, বিভিন্ন ধরনের কেবল, কানেক্টর ও হাব। ইউরোপ-আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড বিওর সব পণ্য অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, কেয়ারফোর, টেসকো, টার্গেট, কস্টকো হোলসেল, হারভি নরম্যানসহ বিশ্বের বড় বড় খুচরা দোকানে পাওয়া যায়।