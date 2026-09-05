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রাতে চার্জে থাকার সময় স্মার্টফোন যে ৪ কাজ করে

আহসান হাবীব
স্মার্টফোন চার্জে থাকার সময় কিছু কাজ করেছবি: সংগৃহীত

রাতে ঘুমানোর আগে স্মার্টফোন চার্জে দিয়ে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় ফোনটি ব্যবহার না করলেও ভেতরে কিছু কাজ চলতে থাকে। ব্যবহারকারীর চোখের আড়ালে ফোনের সফটওয়্যার বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এর মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল উন্নত করা, তথ্য গুছিয়ে নেওয়া, ছবি বিশ্লেষণ এবং বেশি ব্যবহৃত অ্যাপ দ্রুত চালুর প্রস্তুতির মতো কাজও থাকতে পারে। ফোনের মডেল, অপারেটিং সিস্টেম ও নির্মাতার সফটওয়্যারের ওপর এসব কাজের ধরন নির্ভর করে। সাধারণত ফোন চার্জে থাকা, ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকা এবং ব্যবহার না করার সময় পটভূমির (ব্যাকগ্রাউন্ড) কাজ চালানোর জন্য সুবিধাজনক সময় হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিশেষ করে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এমন অনেক কাজ নির্ধারিত থাকে, যেগুলো ফোন ব্যবহার না করা হলে এবং চার্জে থাকা অবস্থায় চালানো সুবিধাজনক। রাতে চার্জে থাকা অবস্থায় ফোনের এমন চারটি কাজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

জিবোর্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল প্রশিক্ষণ

গুগলের জিবোর্ড কিবোর্ডে ফেডারেটেড লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর ফোনেই নির্দিষ্ট ধরনের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। গুগলের তথ্য অনুযায়ী, ফোন চার্জে থাকা, ওয়াই-ফাইয়ে যুক্ত থাকা এবং ব্যবহার না করার সময় জিবোর্ড এ ধরনের প্রশিক্ষণ চালাতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর টাইপ করা ব্যক্তিগত তথ্য সরাসরি গুগলের সার্ভারে পাঠানোর পরিবর্তে ফোনে শেখা তথ্যের নির্দিষ্ট অংশ বা মডেল হালনাগাদের তথ্য পাঠানো হয়। ফলে কিবোর্ডের পূর্বাভাস ও অন্যান্য সুবিধা উন্নত করতে এই প্রক্রিয়া কাজে লাগতে পারে।

স্টোরেজের তথ্য গুছিয়ে নেওয়া

স্মার্টফোনে বিভিন্ন অ্যাপ ও সিস্টেমের অস্থায়ী ফাইল জমা হতে থাকে। ফোনের অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন অনুযায়ী এসব তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পটভূমির কাজ চালাতে পারে। চার্জে থাকা অবস্থায় এবং ফোন ব্যবহার না করার সময় এ ধরনের কাজ চালানোর সুযোগ তুলনামূলক বেশি থাকে। তবে সব ফোনেই রাতে নির্দিষ্টভাবে একই ধরনের ‘স্টোরেজ ক্লিন’ করার কাজ হয় এমন নয়। ফোনের নির্মাতা, সফটওয়্যার সংস্করণ ও ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী পটভূমির কাজের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

গ্যালারির ছবি বিশ্লেষণ

স্মার্টফোনের গ্যালারি অ্যাপ বা ছবি ব্যবস্থাপনার সফটওয়্যার অনেক সময় ছবির ভেতরের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে। যেমন ছবিতে থাকা ব্যক্তি, বস্তু বা দৃশ্য শনাক্ত করে ছবি খুঁজে পাওয়া সহজ করার মতো সুবিধা দেওয়া হয়। এ ধরনের বিশ্লেষণের কিছু অংশ ফোনেই সম্পন্ন হতে পারে। ফোন নিষ্ক্রিয় থাকা অবস্থায় এবং চার্জে যুক্ত থাকলে প্রয়োজনীয় পটভূমির কাজ চালানোর জন্য সময় পাওয়া যায়। ফলে দিনের বেলায় তোলা ছবি রাতের দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ বা সাজানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে।

বেশি ব্যবহৃত অ্যাপ দ্রুত চালুর প্রস্তুতি

অ্যান্ড্রয়েডের সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর অ্যাপ ব্যবহারের ধরন বিবেচনা করে কিছু অ্যাপকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে পারে। কোন অ্যাপ কতটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে সিস্টেমের বিভিন্ন পটভূমির কাজের সময় নির্ধারণ হতে পারে। ফোন চার্জে থাকা ও নিষ্ক্রিয় থাকার সময় এ ধরনের কিছু কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ পাওয়া যায়। ফলে পরবর্তী সময়ে বেশি ব্যবহৃত অ্যাপ দ্রুত চালু করা বা ফোনের সামগ্রিক কার্যক্ষমতা ঠিক রাখতে পটভূমিতে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ হতে পারে।

সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ

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