স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি বাডস-৩ এফইতে নতুন ডিজাইন ও উন্নত নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি

স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি বাডস-৩ এফইতে নতুন ডিজাইন ও উন্নত নয়েজ ক্যানসেলেশন প্রযুক্তি
স্যামসাং বাজারে এনেছে নতুন ইয়ারবাডস গ্যালাক্সি বাডস-৩ এফই। একেবারে নতুন ‘ব্লেড ডিজাইন’-এর পাশাপাশি এতে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সুবিধা। যন্ত্রটিতে উন্নত শব্দমান ও সহজ ব্যবহার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে।
এই ইয়ারবাডসে থাকছে গ্যালাক্সি এআই। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা পাবেন নানা কার্যকর ফিচার। সবচেয়ে আলোচিত ফিচার হলো এআই ইন্টারপ্রেটার অ্যাপ। এর সাহায্যে বিদেশি ভাষার লেকচার শোনা ও বোঝা যাবে। পাশাপাশি ভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে তাৎক্ষণিক কথোপকথনও সম্ভব হবে। যন্ত্রটিতে রয়েছে হ্যান্ডস ফ্রি ভয়েস কমান্ড। ‘হাই গুগল’ বললেই সক্রিয় হবে এআই সহকারী। এরপর সময়সূচি দেখা, ই-মেইল পড়া কিংবা গান পরিবর্তনের মতো কাজ করা যাবে ফোন হাতে না নিয়েই। ভয়েস কমান্ডের পাশাপাশি লং প্রেস করেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ফিচারগুলো। শব্দের মান বাড়াতে বাডস-৩ এফইতে ব্যবহার করা হয়েছে বড় স্পিকার। এতে বেজ ও ট্রেবলের উন্নত অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে। আশপাশের শব্দ কমাতে যুক্ত করা হয়েছে অ্যাকটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন (এএনসি) প্রযুক্তি।
ফোনালাপে পাওয়া যাবে স্পষ্ট কথা শোনার অভিজ্ঞতা। ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কল প্রযুক্তি মেশিন লার্নিং দিয়ে ভয়েস আলাদা করবে। ফলে কোলাহলময় পরিবেশেও কণ্ঠ শোনা যাবে স্পষ্টভাবে। ইয়ারবাডস নিয়ন্ত্রণও সহজ রাখা হয়েছে। পিঞ্চ করে সিলেকশন করা যাবে, আর সোয়াইপ করে ভলিউম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। একাধিক গ্যালাক্সি ডিভাইস ব্যবহারকারীর জন্য রয়েছে স্বয়ংক্রিয় সুইচিং সুবিধা। কোনো ডিভাইসে অডিও চালু হলে ইয়ারবাডস তা শনাক্ত করে সংযোগ বদল করতে পারবে। ডিজাইনে ডুয়াল টোন ফিনিশ ও সেমিট্রান্সপারেন্ট অ্যাসেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস