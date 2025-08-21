পিক্সেল সিরিজের নতুন স্মার্টফোন আনার ঘোষণা দিল গুগল, দাম কত
নিজেদের তৈরি নতুন প্রযুক্তি ও পণ্যের ঘোষণা দিতে প্রতিবছরই ‘মেড বাই গুগল’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে গুগল। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত মেড বাই গুগল অনুষ্ঠানে পিক্সেল ১০ সিরিজের নতুন চারটি মডেলের স্মার্টফোনসহ পিক্সেল বাডস, পিক্সেল স্মার্ট ঘড়িসহ জেমিনি এআইয়ে নতুন সুবিধা যুক্তের ঘোষণা দিয়েছে গুগল। পিক্সেল ১০ সিরিজের স্মার্টফোনগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
পিক্সেল ১০ সিরিজের স্মার্টফোনের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অপেক্ষায় ছিলেন প্রযুক্তিপ্রেমীরা। অ্যান্ড্রয়েড ১৬ অপারেটিং সিস্টেমে চলা পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো, পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল এবং ভাঁজযোগ্য পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড মডেলের স্মার্টফোনগুলোর নকশায় আগের মডেলগুলোর ধারাবাহিকতাই বজায় রাখা হয়েছে। পিক্সেল ১০ মডেলের স্মার্টফোন কিনতে সংস্করণভেদে কমপক্ষে ৭৯৯ ডলার গুনতে হবে। পিক্সেল ১০ প্রোর দাম ৯৯৯ ডলার এবং পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএলের দাম ১ হাজার ১৯৯ ডলার। ভাঁজযোগ্য পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ডের দাম সর্বনিম্ন ১ হাজার ৭৯৯ ডলার।
নকশা ও পর্দা
পিক্সেল ১০ মডেলের স্মার্টফোনে ৬.৩ ইঞ্চির ‘অ্যাকচুয়া’ ওএলইডি পর্দা রয়েছে, যা ফুল এইচডিপ্লাস রেজল্যুশন ও ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট সমর্থন করে। পিক্সেল ১০ প্রো মডেলে রয়েছে একই আকারের উন্নত ‘সুপার অ্যাকচুয়া’ পর্দা, ফলে অ্যাডাপটিভ ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট সুবিধা পাওয়া যায়। পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএলে রয়েছে ৬.৮ ইঞ্চির সুপার অ্যাকচুয়া এলটিপিও ওএলইডি পর্দা, যা থ্রিকে রেজল্যুশন সমর্থন করে। সব মডেলের সামনের অংশে কর্নিং গরিলা গ্লাস রয়েছে।
প্রসেসর
নতুন পিক্সেল সিরিজের সব কটি মডেলেই টেনসর জি৫ প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বোচ্চ ১৬ গিগাবাইট র্যাম ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনগুলোতে যুক্ত রয়েছে জেমিনি ন্যানো, যা এআই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে পারে। ধুলা ও পানিরোধী ফোনগুলো আইপি৬৮ মানসম্পন্ন।
ক্যামেরা
পিক্সেল স্মার্টফোনের ক্যামেরায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে গুগল। পিক্সেল ১০ সিরিজের স্মার্টফোনে রয়েছে তিন ক্যামেরার সেটআপ। ৪৮ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সর, ১৩ মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড লেন্স এবং ১০.৮ মেগাপিক্সেল টেলিফটো লেন্স, যা ৫ গুণ অপটিক্যাল জুম দেয়। পিক্সেল ১০ প্রো ও প্রো এক্সএল মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেল ওয়াইড সেন্সর, ৪৮ মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড এবং ৪৮ মেগাপিক্সেল টেলিফটো লেন্স। সেলফি ক্যামেরায়ও ভিন্নতা রয়েছে। পিক্সেল ১০ মডেলে থাকছে ১০.৫ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা, আর প্রো মডেলগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে ৪২ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা।
ব্যাটারি
পিক্সেল ১০ মডেলে ৪ হাজার ৮৩৫ মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে। পিক্সেল ১০ প্রোতে রয়েছে ৪ হাজার ৭০৭ মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার এবং প্রো এক্সএল মডেলে ৫ হাজার ৭৯ মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার ক্ষমতার ব্যাটারি। চার্জিং প্রযুক্তির দিক থেকে তিন মডেলেই সীমা সর্বোচ্চ ৩০ ওয়াট পর্যন্ত রাখা হয়েছে। তবে কিউআই মানের ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের মাধ্যমে ১৫ ওয়াট গতিতে চার্জ দেওয়া যাবে।
সূত্র: নিউজ১৮