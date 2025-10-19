কম দামে বড় পর্দার নতুন ফাইভ-জি স্মার্টফোন বাজারে

কম দামে বড় পর্দার নতুন ফাইভ-জি স্মার্টফোন বাজারে
দেশের বাজারে শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত নতুন মডেলের ফাইভ-জি স্মার্টফোন এনেছে টেকনো। ‘স্পার্ক ৪০ ফাইভ–জি’ মডেলের বাজেট–সাশ্রয়ী এই ফোনে ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারির পাশাপাশি ১৮ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। ফলে ফোনের চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। গতকাল শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকনো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬.৭৫ ইঞ্চি এইচডি প্লাস পর্দার ফোনটিতে ৪ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে, যা ৮ গিগাবাইট পর্যন্ত বাড়ানো যায়। ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটিতে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি ৬৪০০ ফাইভ–জি প্লাস প্রসেসর থাকায় একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়।
ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ হওয়ায় পর্দায় উন্নত রেজল্যুশনের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। এ ছাড়া আইপি৬৪ রেটিংযুক্ত ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স–সুবিধা থাকায় ফোনটি পানিতে নষ্ট হয় না। এমনকি ধুলাও জমে না। ফোনটিতে টেকনোর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ‘আস্ক এলা’ যুক্ত থাকায় মুখের কথায় বিভিন্ন কাজ করা যায়।
ফোনটির পেছনে ফ্ল্যাশযুক্ত ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে কম আলোতে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ডিটিএস সাউন্ড সিস্টেম ও আইআর রিমোট কন্ট্রোল সুবিধার ফোনটি দিয়ে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্তা লেখা, অনুবাদ ও অনলাইনে তথ্য খোঁজার জন্য ফোনটিতে রয়েছে এআই রাইটিং, এআই সার্চ ও এআই ট্রান্সলেট টুল। এআই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি ও ভিডিও সম্পাদনা করতে সক্ষম ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ১৬ হাজার ৯৯৯ টাকা (ভ্যাট ছাড়া)।