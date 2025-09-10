নতুন ৪টি মডেলের আইফোনের ঘোষণা দিল অ্যাপল, দাম কত
আইফোন ১৭ সিরিজের ৪টি মডেলের আইফোনসহ অ্যাপল ওয়াচ ১১ সিরিজের অ্যাপল ওয়াচ ও এয়ারপডস প্রো ৩ আনার ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া ‘অ ড্রপিং’ অনুষ্ঠানে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম কুকের নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা নতুন প্রযুক্তি ও পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গত কয়েক বছরের মধ্যে আইফোনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে অ্যাপল। বিষয়টিকে ‘আইফোনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন টিম কুক। অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেওয়া পণ্যগুলোর মডেল ও দাম জেনে নেওয়া যাক।
আইফোন ১৭
আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন এয়ার নামের ৪টি মডেলের আইফোনের ঘোষণা এসেছে অনুষ্ঠানে। আইফোনের নতুন সব মডেলেই আগের কাচের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে আরও টেকসই সিরামিক শিল্ড পর্দা। আইফোন ১৭ প্রোতে বড় ব্যাটারি, বেশি মেমোরি ও উন্নত কাঠামো যুক্ত করা হয়েছে। এতে তাপ নিয়ন্ত্রণও হবে আগের চেয়ে ভালো। আইফোন এয়ার তৈরি হয়েছে স্পেসক্রাফট টাইটানিয়াম দিয়ে। অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ আইফোন এয়ার, মডেলটির পুরু মাত্র ৫ দশমিক ৬ মিলিমিটার হলেও এটি বেশ মজবুত। পাতলা নকশার কারণে মডেলটির সামনে-পেছনে একটি করে ক্যামেরা রয়েছে। অ্যাপলের হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট জন টার্নাস বলেন, ‘ফোনটি এতটাই হালকা ও পাতলা যে হাতে নিলেই মনে হবে কিছুই নেই।’
পর্দার আকার ও রং
আইফোন ১৭ ও ১৭ প্রোতে ৬ দশমিক ৩ ইঞ্চি, আইফোন এয়ারে ৬ দশমিক ৫ ইঞ্চি এবং প্রো ম্যাক্সে ৬ দশমিক ৯ ইঞ্চি পর্দা রয়েছে। রঙের মধ্যেও এসেছে নতুনত্ব ‘ল্যাভেন্ডার’ (আইফোন ১৭), ‘স্কাই ব্লু’ (আইফোন এয়ার) ও ‘কসমিক অরেঞ্জ’ (আইফোন ১৭ প্রো)।
নতুন আইফোনের দাম
বাজার বিশ্লেষকদের ধারণা সত্যি করে গত বছরের তুলনায় নতুন আইফোনের দামে খুব বেশি পরিবর্তন আনেনি অ্যাপল। আর তাই কিছু মডেলে কম দামে বেশি ধারণক্ষমতা মিলছে। আইফোন ১৬–এর ২৫৬ গিগাবাইট সংস্করণের দাম ছিল ৮৯৯ ডলার। একই ধারণক্ষমতার নতুন আইফোন ১৭–এর দাম শুরু হয়েছে ৭৯৯ ডলার থেকে। আইফোন ১৭ প্রোর দাম শুরু হয়েছে ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে। আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের দাম সর্বনিম্ন ১ হাজার ১৯৯ ডলার। ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার আইফোন এয়ারের দাম শুরু হয়েছে ৯৯৯ ডলার থেকে।
লাইভ অনুবাদ সুবিধাসহ এয়ারপডস প্রো ৩
তিন বছর পর বড় পরিবর্তন এসেছে এয়ারপডসে। নতুন এয়ারপডস প্রো ৩–এ যুক্ত হয়েছে উন্নত অডিও, কার্যকর নয়েজ ক্যানসেলেশন, হৃৎস্পন্দন মাপার সুবিধা এবং সবচেয়ে আলোচিত প্রযুক্তি সরাসরি ভাষা অনুবাদ সুবিধা। অ্যাপলের দাবি, ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ব্যক্তি এয়ারপডস প্রো ৩ কানে দিয়ে স্প্যানিশ ভাষার কথা বলা ব্যক্তির সব কথা তাৎক্ষণিক ইংরেজিতে অনুবাদ করে শুনতে পারবেন। একইভাবে স্প্যানিশ ভাষাও ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাবে এয়ারপডস প্রো ৩। ফলে স্বচ্ছন্দে আলোচনা করা যাবে। এয়ারপডস প্রো ৩–এর দাম ২৪৯ ডলার।
নতুন অ্যাপল ওয়াচ
অ্যাপল ওয়াচ সিরিজেও এসেছে তিনটি নতুন সংস্করণ। অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১, সাশ্রয়ী অ্যাপল ওয়াচ এসই ৩ এবং শক্তিশালী অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ৩। অ্যাপলের দাবি, সিরিজ ১১ হলো এ পর্যন্ত তৈরি সবচেয়ে পাতলা ও আরামদায়ক ওয়াচ। এতে থাকছে আরও টেকসই গ্লাস, ৫জি সংযোগ এবং এক চার্জে ২৪ ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপের সুবিধা। এসই ৩–এ শক্তিশালী চিপ থাকায় এখন থেকে সব সময় পর্দা চালু রাখা যাবে। আলট্রা ৩–এ থাকছে আরও বড় পর্দা, ৪২ ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ ও স্যাটেলাইট সংযোগ, যা জরুরি মুহূর্তে ব্যবহারকারীদের জন্য সহায়ক হবে।
স্বাস্থ্যসেবায় বাড়তি গুরুত্ব
অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে অ্যাপল। আর তাই ওয়াচ সিরিজ ১১–তে যুক্ত হয়েছে রক্তচাপ মাপার নতুন সেন্সর। এ সেন্সর উচ্চ রক্তচাপ শনাক্ত হলে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করবে। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে স্লিপ স্কোর। এটি ঘুমের মান নির্ণয়ে সহায়তা করবে। অ্যাপলের তথ্য মতে, এয়ারপডস প্রো ৩ কেবল গান শোনার জন্য নয়, ব্যায়ামের সময়ও কাজে আসবে। এতে হৃৎস্পন্দন ও ক্যালরি খরচ মাপা যাবে এবং অ্যাপলের ফিটনেস অ্যাপে ৫০ ধরনের ব্যায়ামের তথ্য শনাক্ত করা সম্ভব হবে।
কবে থেকে পাওয়া যাবে
অনুষ্ঠানে আইফোনসহ নতুন ঘোষণা দেওয়া সব পণ্যই ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে অ্যাপল।
সূত্র: সিএনএন