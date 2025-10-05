কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন ল্যাপটপ বাজারে
দেশের বাজারে লেনেভোর তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির নতুন ল্যাপটপ এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি। ‘লেনেভো ইয়োগা ৭আই টু ইন ওয়ান’ মডেলের ল্যাপটপটিতে ইন্টেলের কোর আলট্রা ৫-২২৮ভি প্রসেসরের পাশাপাশি কোপাইলট চ্যাটবট ব্যবহারের সুযোগ থাকায় দ্রুত বিভিন্ন কাজ করা যায়। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উইন্ডোজ ১১ হোম অপারেটিং সিস্টেম চলা ১৪ ইঞ্চি ওএলইডি পর্দার ল্যাপটপটিতে ৩২ গিগাবাইট ডিডিআরফাইভএক্স র্যাম রয়েছে। এক টেরাবাইট ধারণক্ষমতাযুক্ত ল্যাপটপটিতে ইন্টেল আর্ক জিএফএক্স গ্রাফিকস কার্ড থাকায় সহজে উচ্চ রেজল্যুশনের গেম খেলা যায়।
দুই বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ ল্যাপটপটিতে ডলবি স্পিকার থাকায় স্বচ্ছন্দে অনলাইন বৈঠক করার পাশাপাশি গানও শোনা যায়। ওয়াই-ফাই ৭ এবং ব্লুটুথ ৫.৪ সুবিধাও রয়েছে ল্যাপটপটিতে।