১০.৯৫ ইঞ্চি পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে
দেশের বাজারে ‘ওয়ালপ্যাড ১১জি’ মডেলের নতুন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট কম্পিউটার এনেছে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। ১০.৯৫ ইঞ্চি ফুল এইচডি (হাই-ডেফিনেশন) আইপিএস পর্দার ট্যাবলেট কম্পিউটারটির রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞাপ্তি এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞাপ্তি বলা হয়েছে, মিডিয়াটেক হেলিও জি৯৯ অক্টাকোর প্রসেসরে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে রয়েছে ৮ গিগাবাইট র্যাম এবং সংস্করণ ভেদে ১২৮ ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা। মালি জি৫৭ এমসি২ জিপিইউ থাকায় দ্রুত বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারের পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে উন্নত রেজল্যুশনের গেমস খেলা যায় ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে।
ট্যাবলেট কম্পিউটারটির পেছনে সেন্সর ফ্ল্যাশ লাইটযুক্ত ১৩ ও ২ মেগাপিক্সেলের দুটি ক্যামেরা এবং সামনে ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। এর ফলে ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের পাশাপাশি সহজেই ভিডিও কল বা অনলাইন ক্লাস করা যায়। ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারিসহ ২০ ওয়াটের ফাস্টচার্জ প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায় ট্যাবলেট কম্পিউটারটি। ফলে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
৪টি স্পিকারযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে আরও রয়েছে ডুয়েল-ব্যান্ড ওয়াইফাই, ব্লুটুথ ৫.২ এবং হাইব্রিড সিম স্লট। ইউএসবি টাইপ-সি পোর্টযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটি ওটিজি এবং ফোরজি প্রযুক্তিও সমর্থন করে। সংস্করণ ভেদে ট্যাবলেট কম্পিউটারটির দাম ২১ হাজার ৭৫০ টাকা ও ২৩ হাজার ৭৫০ টাকা।