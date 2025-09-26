কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন গেমিং স্মার্টফোন বাজারে
বাংলাদেশের বাজারে নতুন গেমিং স্মার্টফোন এনেছে ইনফিনিক্স। ‘জিটি ৩০’ মডেলের এই ফোনে শক্তিশালী মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৪০০ ৫জি প্রসেসরের পাশাপাশি ডুয়াল ক্যাপাসিটিভ শোল্ডার ট্রিগার রয়েছে, যা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ইস্পোর্টস গেমে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। ফোনটিতে ২৫টির বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর সুবিধা ধাকায় স্বচ্ছন্দে গেম খেলার পাশাপাশি বিভিন্ন কাজও দ্রুত করা যায়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইনফিনিক্স।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১.৫ কে অ্যামোলেড পর্দার ফোনটির রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্ডজ, যা ৪ হাজার ৫০০ নিট পর্যন্ত উজ্জ্বলতা দেয়। ফলে উন্নত গ্রাফিকসের গেম খেলার পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে ভিডিও দেখা যায়। ৩ডিভিসিসি কুলিং সিস্টেম থাকায় দীর্ঘ সময় গেম খেললেও ফোনটি গরম হয় না।
৬ দশমিক ৭৮ ইঞ্চি পর্দার ফোনটিতে ৫ হাজার ৫০০ এমএএইচ ব্যাটারি থাকায় দীর্ঘ সময় ব্যবহারের পাশাপাশি দ্রুত চার্জ করা সম্ভব। ফলে ব্যাটারির চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। চারটি রঙে বাজারে আসা ৮ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ৯৯৯ টাকা।