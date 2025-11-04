গ্যাজেট

কম দামের এই স্মার্টফোন একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়

প্রযুক্তি ডেস্ক
অনার প্লে ১০সংগৃহীত

অ্যান্ড্রয়েড গো অপারেটিং সিস্টেমে চলা নতুন মডেলের স্মার্টফোন এনেছে অনার। ‘অনার প্লে ১০’ মডেলের ফোনটিতে ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারির পাশাপাশি ১০ ওয়াটের চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। ফলে ফোনের চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অনার বাংলাদেশ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফোনটির পেছনে ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ৪ গিগাবাইট র‍্যামযুক্ত ফোনটির ধারণক্ষমতা ১২৮ গিগাবাইট।

দুটি রঙে বাজারে আসা ফোনটিতে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের হালকা (লাইট) সংস্করণ থাকায় একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি সহজে গেম খেলা যায়। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ১০ হাজার ৯৯৯ টাকা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গ্যাজেট থেকে আরও পড়ুন