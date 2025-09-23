কেমন ব্যাকআপ আইফোন এয়ারের ব্যাটারিতে, পরীক্ষায় যা পাওয়া গেল

কেমন ব্যাকআপ আইফোন এয়ারের ব্যাটারিতে, পরীক্ষায় যা পাওয়া গেল
অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে ব্যবহারকারীরা ফোনগুলোর ব্যবহার অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন। নতুন ১৭ প্রো মডেলের ক্যামেরা নিয়ে নানা আলোচনার পাশাপাশি বেশি আলোচিত হচ্ছে আইফোন এয়ার। এটিই এখন পর্যন্ত অ্যাপলের সবচেয়ে পাতলা আইফোন। তবে সরু নকশার কারণে এ মডেলে কিছু ছাড় দিতে হয়েছে। ছোট ব্যাটারি, কম ক্যামেরা এবং আগের আইফোন প্লাস মডেলের তুলনায় বেশি দাম। সব মিলিয়ে আইফোন এয়ার নিয়ে শুরু থেকেই কৌতূহল ছিল।
আইফোন এয়ারে ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ৩১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। এখানে সিলিকন কার্বন প্রযুক্তি নেই, যা তুলনামূলক পাতলা ব্যাটারিতেও বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম। তবে ফোনটির ভেতরের উপাদানগুলো ওপরের অংশে গুছিয়ে বসানো হয়েছে, যা প্রকৌশল নকশার অভিনবত্বের উদাহরণ। কিন্তু মূল প্রশ্ন থেকেই যায়। একবার চার্জে ফোনটি কি পুরো দিন চলতে পারবে?
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টমস গাইড জানিয়েছে, পরীক্ষায় আইফোন এয়ার প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করেছে। ব্যাটারি ব্যাকআপে এটি প্রায় আইফোন ১৭-এর সমান। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ফোনটিতে গড়ে প্রায় ছয় ঘণ্টা স্ক্রিন অনটাইম পাওয়া গেছে। টানা ওয়েব ব্রাউজিংয়ে এটি টিকেছে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। আইফোন এয়ারের ব্যাটারি আশঙ্কার মতো খারাপ নয়। এর স্থায়িত্ব কিছু ক্ষেত্রে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ এজ মডেলের সঙ্গে তুলনীয়। তবে ফলাফল পুরোপুরি সন্তোষজনকও নয়। কারণ, এ বছর ৫০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স টানা আরও ৬ ঘণ্টা বেশি ব্যবহার করা যায়। ফলে আইফোন এয়ার ব্যবহারকারীদের দিনের মাঝপথে চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষ করে বাইরে থাকলে।
৯ সেপ্টেম্বর অ্যাপলের বার্ষিক সেপ্টেম্বর আয়োজনে নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ উন্মোচন করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রি-অর্ডার শুরু হয়। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে সিরিজের ফোনগুলো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
সূত্র: নিউজ১৮ ডটকম