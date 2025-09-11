১১ ইঞ্চি পর্দার এই ট্যাবলেট কম্পিউটারে শক্তিশালী ব্যাটারিও রয়েছে

১১ ইঞ্চি পর্দার এই ট্যাবলেট কম্পিউটারে শক্তিশালী ব্যাটারিও রয়েছে
দেশের বাজারে ‘রেডমি প্যাড ২’ মডেলের নতুন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট কম্পিউটার এনেছে শাওমি। ১১ ইঞ্চি পর্দার এ ট্যাবলেট কম্পিউটারে ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। শুধু তা-ই নয়, ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায় ট্যাবলেট কম্পিউটারটি। ফলে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানিয়েছে শাওমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ট্যাবলেট কম্পিউটারটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। মিডিয়া টেক হেলিও জি১০০ আলট্রা প্রসেসরে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে ব্যবহারকারীদের চোখের ওপর চাপ কমাতে স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে, ফলে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও চোখের ক্ষতি হয় না।
ট্যাবলেট কম্পিউটারটির পেছনে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের পাশাপাশি সহজেই বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করা যায়। কোয়াড স্পিকার যুক্ত থাকায় ট্যাবলেট কম্পিউটারটির চারপাশে ভালোভাবে শব্দ শোনা যায়। ফলে ইয়ারফোন ছাড়াই স্বচ্ছন্দে অনলাইনে ক্লাস ও বৈঠক করার পাশাপাশি গান শোনা যায়।
সংস্করণভেদে ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে রয়েছে ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যাম এবং ১২৮ ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা। ধূসর, সবুজ ও বেগুনি রঙে বাজারে আসা ট্যাবলেট কম্পিউটারটির দাম যথাক্রমে ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।