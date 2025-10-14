কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ছবি সম্পাদনা করা যায় এই স্মার্টফোনে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ছবি সম্পাদনা করা যায় এই স্মার্টফোনে
দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির নতুন স্মার্টফোন এনেছে স্যামসাং। ‘গ্যালাক্সি এস২৫ এফই’ মডেলের স্মার্টফোনটিতে এইচডিআর ভিডিও মোড ও নাইটোগ্রাফি সুবিধা থাকায় কম আলোতেও ভালোমানের ছবি তোলা যায়। পাশাপাশি এআই এডিটিং, জেনারেটিভ এআই, ফটো অ্যাসিস্টসহ একাধিক এআই টুলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি সম্পাদনা করা সম্ভব। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে স্যামসাং বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬.৭ ইঞ্চি এফএইচডি প্লাস পর্দার ফোনটিতে এক্সিনোজ ২৪০০ মডেলের শক্তিশালী প্রসেসর রয়েছে। এর ফলে একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি উন্নত রেজল্যুশনের গেম খেলা যায়। ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিসহ সুপার ফাস্ট চার্জিং ২.০ প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায় ফোনটি। ফলে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
ফোনটির পেছনে ৫০, ১২ ও ৮ মেগাপিক্সেলের তিনটি ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ১২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ৮ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটির ধারণক্ষমতা ২৫৬ গিগাবাইট। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। তবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ছাড়ে ৮৯ হাজার ৯৯৯ টাকায় কেনা যাবে ফোনটি।
দুটি রঙে বাজারে আসা ফোনটিতে আইপি৬৮ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স সুবিধা থাকায় বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয় না। এমনকি ধুলাও জমে না। ফলে দীর্ঘদিন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা সম্ভব।