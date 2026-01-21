বড় পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে

বড় পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে
দেশের বাজারে ‘মেগাপ্যাড এসই’ মডেলের নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার এনেছে টেকনো। ১১ ইঞ্চি পর্দার ট্যাবলেট কম্পিউটারটির রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ। ফুল এইচডি প্লাস রেজোল্যুশনের পর্দাটির উজ্জ্বলতা ৪৪০ নিটস হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকনো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট র্যাম ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ফলে একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়। ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায় ট্যাবলেট কম্পিউটারটি।
ছবি তোলার জন্য ট্যাবলেট কম্পিউটারটির সামনে–পেছনে রয়েছে ৫ ও ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণের পাশাপাশি ভিডিও কল বা অনলাইন বৈঠকে অংশ নেওয়া যায়। স্প্লিট স্ক্রিন, ফ্লোটিং উইন্ডোজ এবং ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ সুবিধাযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে ডব্লিউপিএস অফিস স্যুট থাকায় সহজেই ডকুমেন্ট তৈরি, সম্পাদনা ও শেয়ার করা সম্ভব।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এআই ড্রয়িং বোর্ড, এআই রাইটিং, ইমেজ-টু-ডকুমেন্ট কনভারশন, পিকচার-টু-অ্যানসার সুবিধাও রয়েছে ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে। দাম ধরা হয়েছে ২০ হাজার ৯৯৯ টাকা (ভ্যাট ছাড়া)।