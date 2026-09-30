বাজারে আসার পরপরই আইফোন ১৮ প্রোর রং বদলে যাওয়ার অভিযোগ

বাজারে আসার পরপরই আইফোন ১৮ প্রোর রং বদলে যাওয়ার অভিযোগ
১৮ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশে আইফোন ১৮ প্রো ও আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স বিক্রি শুরু করেছে অ্যাপল। তবে কেনার দুই সপ্তাহের মধ্যেই আইফোন ১৮ প্রোর রং বদলে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন একাধিক ব্যবহারকারী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকজন ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, ফোনের পেছনের ক্যামেরার চারপাশের অংশ হালকা গোলাপি বা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কালো ও বারগান্ডি রঙের মডেলগুলোতে এ সমস্যা বেশি হচ্ছে। সমস্যা সমাধানে অ্যাপলের কাছে আইফোন ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনাও করেছেন কেউ কেউ।
আইফোন ১৮ প্রোর অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে রং করার জন্য অ্যানোডাইজিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের পৃষ্ঠে একটি সূক্ষ্ম স্তর তৈরি করে তার ভেতরে রঙের উপাদান প্রবেশ করানো হয়। ফলে রংটি ধাতুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকার কথা। কিন্তু ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, নতুন ফোনে স্বাভাবিক ব্যবহারের অল্প সময়ের মধ্যেই ক্যামেরার চারপাশের রঙে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন আরও কয়েকজন ব্যবহারকারী। একজনের দাবি, ক্যামেরার চারপাশের বিবর্ণ অংশ মুছে ফেললে কিছু সময়ের জন্য আগের রঙ দেখা যায়। তবে কয়েক মিনিট পর আবার একই সমস্যা হয়ে থাকে। আরেকজন জানিয়েছেন, সমস্যাটি এতটাই স্পষ্ট যে তিনি নতুন কেনা আইফোনটি অ্যাপলের কাছে ফেরত পাঠাবেন।
তবে সব রঙের মডেলে একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। রুপালি ও হালকা নীল ‘গ্লেসিয়ার’ রঙের আইফোন ১৮ প্রো ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত এ ধরনের অভিযোগ তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া গেছে।
আইফোনের রং বদলের কারণ নিয়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন, ক্যামেরার চারপাশে জমে থাকা তেল বা ময়লার কারণে এমনটি হতে পারে।
অ্যাপলের সাপোর্ট পেজে অবশ্য আইফোন পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সতর্কতার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, আইফোনের বাইরের অংশ পরিষ্কার করতে নরম ও সামান্য ভেজা লিন্টমুক্ত কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট ধরনের জীবাণুনাশক ওয়াইপ ব্যবহারের অনুমতি থাকলেও ব্লিচ বা হাইড্রোজেন পার–অক্সাইডযুক্ত উপাদান ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে অ্যাপল।
আইফোনের রং পরিবর্তনের অভিযোগ অবশ্য এবারই প্রথম নয়। গত বছর আইফোন ১৭ প্রোর ‘কসমিক অরেঞ্জ’ রং গোলাপি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন কিছু ব্যবহারকারী। সে সময় অ্যানোডাইজিং প্রক্রিয়া এবং বাইরের বিভিন্ন উপাদানের সংস্পর্শে আসার বিষয়টি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে আলোচনায় এসেছিল। নতুন আইফোন ১৮ প্রোর ক্ষেত্রেও একই ধরনের উৎপাদনগত সমস্যা আছে কি না, তা এখনো জানা যায়নি।
সূত্র: ডেইলি মেইল