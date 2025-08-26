গ্যাজেট

২০ হাজার টাকা ছাড়ে কেনা যাবে ভাঁজ করা এই স্মার্টফোন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ম্যাজিক ভি৫সংগৃহীত

দেশের বাজারে ‘ম্যাজিক ভি৫’ মডেলের পাতলা ভাঁজ করা স্মার্টফোন এনেছে অনার। ভাঁজ খোলা অবস্থায় ফোনটির ফ্রেমের পুরুত্ব ৪ দশমিক ১ মিলিমিটার, আর ভাঁজ করা অবস্থায় ৮ দশমিক ৮ মিলিমিটার। ফোনটির ওজনও বেশ কম, মাত্র ২১৭ গ্রাম। ফলে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে সহজেই ব্যবহার করা যায় ফোনটি। গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে ফোনটি প্রদর্শনের পাশাপাশি বাজারে আনার ঘোষণা দেন অনার বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার লাং গুও।  

ম্যাজিক ভি৫ মডেলের স্মার্টফোন হাতে অতিথিরা
সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে লাং গুও বলেন, সর্বশেষ প্রযুক্তির এই ফোনের পর্দা ভাঁজ খোলা অবস্থায় ৭.৯৫ ইঞ্চি ও বন্ধ অবস্থায় ৬.৪৩ ইঞ্চি। ফলে ব্যবহারকারীরা ফোনের বড় পর্দায় দুর্দান্ত ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা পাবেন। উন্নত হিঞ্জ মেকানিজম ও এআইনির্ভর প্রযুক্তি থাকায় ফোনটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করলেও পর্দায় ভাঁজের কোনো চিহ্ন পড়বে না। কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন৮ প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ১৬ গিগাবাইট পর্যন্ত র‍্যাম ও ৫১২ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ৫ হাজার ৮২০ মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় এক চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায় ফোনটি।

অনারের ব্যবসা বিভাগের প্রধান আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বর্তমানে সবকিছুতেই এআই–বিপ্লব চলছে। সেই বিপ্লবকে মাথায় রেখে নতুন সব প্রযুক্তির সম্মিলন ফোনটি বাজারে আনা হয়েছে। ম্যাজিক ভি৫ মডেলের ফোনটিতে ৫০ মেগাপিক্সেলের ওয়াইড ক্যামেরা, ৬৪ মেগাপিক্সেলের পেরিস্কোপ টেলিফটো ক্যামেরা ও ৫০ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে। সামনেও রয়েছে ২০ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। তবে আগাম ফরমাশ দিলে ২০ হাজার টাকা মূল্যছাড়সহ বিভিন্ন উপহার পাওয়া যাবে।

অনুষ্ঠানে অনার প্যাড ১০ মডেলের একটি ট্যাবলেট কম্পিউটারও উন্মোচন করেছে অনার। সপ্তম প্রজন্মের স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে ৮ গিগাবাইট র‍্যাম ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ১০ হাজার ১০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটির দাম ৩৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।

