দেশের বাজারে শক্তিশালী প্রসেসরে চলা নতুন ল্যাপটপ

প্রযুক্তি ডেস্ক
আইডিয়া প্যাড প্রো ৫আই মডেলের ল্যাপটপসংগৃহীত

দেশের বাজারে ইন্টেলের কোর আলট্রা ৯ অ্যারো লেক প্রসেসরে চলা লেনোভোর নতুন মডেলের ল্যাপটপ এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি। ‘আইডিয়া প্যাড প্রো ৫আই’ মডেলের ল্যাপটপটিতে শক্তিশালী প্রসেসরের সঙ্গে ৩২ গিগাবাইট র‍্যাম থাকায় একই সঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৪ ইঞ্চি পর্দার ল্যাপটপটিতে ২.৮ কে ওলইডি প্রযুক্তি থাকায় উন্নত রেজল্যুশনের গেম খেলার পাশাপাশি ভালো মানের ভিডিও সম্পাদনা করা যায়। ওয়াই-ফাই ৭ প্রযুক্তিনির্ভর ল্যাপটপটিতে ডলবি স্পিকারও রয়েছে। ফলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে গান শোনা যায়।

উইন্ডোজ ১১ প্রো অপারেটিং সিস্টেমে চলা মিলিটারি গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড-৮১০ প্রযুক্তির ল্যাপটপটি ধুলারোধী হওয়ায় সহজে ময়লা হয় না। দুই বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ ল্যাপটপটির দাম ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

