কম্পিউটার সিটির মেলায় ছাড়ে পণ্য কেনার পাশাপাশি উপহারও মিলছে
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে দেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার বাজার বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে চলছে ‘সিটি আইটি মেগা ফেয়ার-২০২৫’ কম্পিউটার মেলা। ছয় দিনের এ মেলা উপলক্ষে নির্দিষ্ট পণ্য কিনলেই ক্রেতাদের নানা ধরনের উপহার দিচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। রয়েছে মূল্যছাড়সহ বিভিন্ন পুরস্কার জেতার সুযোগও। আর তাই আজ মঙ্গলবার বিকেলের দিকে ক্রেতাদের বেশ ভিড় দেখা গেছে মেলা প্রাঙ্গণে।
মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিসিএস কম্পিউটার সিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মসিউর রহমান বলেন, ‘সাধারণত মেলার প্রথম দিন ও শেষের দিকে আমাদের ক্রেতাসমাগম বেশি হয়। আজ যেহেতু দ্বিতীয় দিন, তাই ক্রেতাসমাগম একটু কম। মেলা থেকে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকার পণ্য কিনলেই র্যাফল ড্রয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন পুরস্কার পাওয়া যাবে।’
রায়ান্স কম্পিউটারসের ব্যবস্থাপক এস এম আরিফুজ্জামান জানান, রায়ান্স কম্পিউটারস থেকে পণ্য কিনলেই ক্রেতারা স্পেশাল মেগা র্যাফল ড্রয়ে অংশ নিতে পারবেন। ১৫ ডিসেম্বর ড্রয়ের আয়োজন করা হবে এবং ভাগ্যবান ক্রেতাদের এয়ার কন্ডিশনার, ল্যাপটপ, ওভেন, গেমিং চেয়ার, লেজার প্রিন্টারসহ প্রায় ১০০ ধরনের উপহার দেওয়া হবে।
স্টারটেকের সহকারী ব্যবস্থাপক ইকবাল বাহার জানিয়েছেন, স্টার টেক থেকে যেকোনো মডেলের ল্যাপটপ কিনলে ব্যাগ, ব্লুটুথ হেডফোন, ওয়্যারলেস মাউস, ল্যাপটপ ক্লিনার, ওয়্যারলেস হেড ফোনসহ ক্যাশ ব্যাক ও ভাউচার পাওয়া যাবে। এ ছাড়া প্রতিদিন লটারির মাধ্যমে স্টারলিংক কিট, মনিটর, বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন উপহার মিলবে।
মেলা উপলক্ষে নির্বাচিত মডেলের আসুস ল্যাপটপ কিনলে পাওয়া যাচ্ছে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত ক্যাশব্যাক। এর পাশাপাশি স্ক্র্যাচকার্ডের মাধ্যমে সাইকেল, ল্যাপটপ, ফ্রিজ, টি-শার্টসহ নানা আকর্ষণীয় উপহার জেতার সুযোগও রয়েছে।
লেনোভোর কনজ্যুমার বিজনেস বিভাগের ব্যবস্থাপক সালাউদ্দিন আরিফ জানিয়েছেন, মেলায় লেনোভো আইডিয়াপ্যাড ল্যাপটপ কিনলে ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া থাকছে কুপনের মাধ্যমে নিশ্চিত ৫০০ টাকা থেকে ইলেকট্রনিক বাইক জেতার সুযোগ।
মেলায় গিগাবাইট ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড, গ্রাফিকস কার্ড, ল্যাপটপ বা মনিটর কিনে স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষে পাওয়া যাচ্ছে নিশ্চিত উপহার। উপহারের হিসেবে রয়েছে গেমিং চেয়ার, টি-শার্ট, কি-বোর্ড, মাউস, মগ, বই, নোটবুকসহ নানা ধরনের পণ্য।
টেকল্যান্ডের বিক্রয় সাদমান আরিক জানিয়েছেন, যেকোনো মডেলের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কিনলেই ক্রেতাদের উপহার দেওয়া হচ্ছে। শুধু তা–ই নয়, নির্দিষ্ট মডেলের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কিনলে মূল্যছাড়ও পাওয়া যাচ্ছে।
১৫ হাজার টাকা বা তার বেশি কেনাকাটা করলে স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে ক্রেতাদের নিশ্চিত উপহার দিচ্ছে ক্রিয়েটাস কম্পিউটার। উপহারের তালিকায় হেডফোন থেকে শুরু করে এয়ার কন্ডিশনার রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির সহকারী ব্যবস্থাপক ইব্রাহিম মিদুল।
মেলায় আসা ক্রেতা শহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি লেনোভো ল্যাপটপ কিনে ৫ হাজার টাকা ক্যাশব্যাক পেয়েছি, যা অন্য সময় পেতাম না।’ রেলি চাকমা নামের এক ক্রেতা বলেন, ‘আমি আজ একটি ল্যাপটপ কিনতে এসেছিলাম, এসে দেখলাম, মেলা হচ্ছে। অনলাইনে যে দাম দেখে এসেছিলাম, তার চেয়ে কম দামে আসুসের একটি ল্যাপটপ কিনেছি। সঙ্গে দুটি কুপনও পেয়েছি।’
প্রতিবছরের মতো এবারও মেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য নানা ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলায় বিনা মূল্যে প্রবেশ করা যাবে।