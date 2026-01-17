ন্যাশনাল এআই বিল্ড-এ-থনে বিজয়ী ৫ দল পেল ল্যাপটপ ও অর্থ পুরস্কার

ন্যাশনাল এআই বিল্ড-এ-থনে বিজয়ী ৫ দল পেল ল্যাপটপ ও অর্থ পুরস্কার
গতকাল শুক্রবার রাজধানীর সোবহানবাগের ড্যাফোডিল প্লাজায় অনুষ্ঠিত ‘ন্যাশনাল এআই বিল্ড-এ-থন’ প্রতিযোগিতায় পাঁচটি দল বিজয়ী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অ্যাগ্রিটেক ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের দল ‘এপিব্রিয়াম’। তাদের প্রকল্পের নাম হচ্ছে ‘গরু সেবা’, যার মাধ্যমে তারা একটি গরুর খামারে বিভিন্ন ধরনের অটোমেশন সেবা দিয়ে থাকে। অ্যাগ্রিটেক ক্যাটাগরিতে আরেক বিজয়ী দলের নাম হচ্ছে ‘জিঞ্জার’। তাদের প্রকল্পের নাম হচ্ছে ‘অ্যাগ্রিসেন্স’, যার মাধ্যমে এসএমএস ও ভয়েস কলের মাধ্যমে আবহাওয়া ও মাটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানানো যায়। হেলথ টেক ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে নিঞ্জা এআই। ইডিটেক ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ‘শিক্ষা এআই’ ও রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাবিহা আকতারের ‘লার্নিফাই’। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানিয়েছে ন্যাশনাল এআই বিল্ড-এ-থনের আয়োজক মিলিয়নএক্স বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল এআই বিল্ড-এ-থন প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ৩৮৪টি দল নিবন্ধন করলেও প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ৬২টি দলের ১৭২ জন উদ্ভাবক চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেন। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিটি দলকে ল্যাপটপ ও ৫০ হাজার টাকা করে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান ও ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান আবুবকর হানিফ। উপস্থিত ছিলেন মিলিয়নএক্স বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রযুক্তিবিদ জুনায়েদ কাজী, আনিস রহমান, মুনির হাসান, মোহাম্মদ মাহদী-উজ-জামান এবং আরিফুল হাসান ।
সমাপনী অনুষ্ঠানে মো. সবুর খান বলেন, ‘আমাদের জীবনের সময় কিন্তু খুবই কম। সবাইকে এই সময়টুকুকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। জীবনে একটা লক্ষ নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। একটি জিনিসের প্রতি ফোকাস থাকতে হবে। অনেক কিছু একসঙ্গে করতে গেলে হবে না। জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে তা অর্জিত হবেই।’
আবুবকর হানিফ বলেন, আয়োজকেরা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা খুবই সময়োপযোগী। আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইনকিউবেশন সেন্টার আছে। যারা আজ এখানে বিজয়ী হবে, তাদের আমরা বিনিয়োগকারী পেতে সেখান থেকে সহযোগিতা করব।