পুরোনো দুটি মডেলের আইফোনে প্রযুক্তি সমর্থন সীমিত করল অ্যাপল

ভিনটেজ তালিকায় থাকা যন্ত্রে সীমিত আকারে মেরামতের সুযোগ পাওয়া যায়ছবি: রয়টাস

আইফোন ১৭ সিরিজ উন্মোচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। ৯ সেপ্টেম্বর নতুন সিরিজ বাজারে আনার আগে আইফোনের পুরোনো দুটি মডেলের আইফোনকে ভিনটেজ তালিকাভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে এখন থেকে আইফোন এক্সএস ও আইফোন ৮ প্লাস মডেলে অ্যাপলের প্রযুক্তি ও নিরাপত্তাসুবিধা সীমিত পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে।

অ্যাপলের নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো পণ্যের উৎপাদন পাঁচ থেকে সাত বছর বন্ধ থাকলে সেটি ভিনটেজ তালিকাভুক্ত করা হয়। এ তালিকায় থাকা যন্ত্র অ্যাপল স্টোর বা অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে মেরামতের সুযোগ পেলেও তা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতার ওপর। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাজারে আসে আইফোন এক্সএস। মাত্র এক বছর পরই মডেলটির উৎপাদন বন্ধ করা হয়। পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ায় এবার সেটি ভিনটেজ তালিকায় জায়গা পেল।

ভিনটেজ তালিকায় থাকা যন্ত্রের ক্ষেত্রে সীমিত আকারে মেরামতের সুযোগ থাকলেও অবসোলিট বা অপ্রচলিত তালিকায় যুক্ত হলে আর কোনো সেবা দেওয়া হয় না। এবার নতুন করে অবসোলিট তালিকায় স্থান পেয়েছে ২০১৭ সালে বাজারে আসা আইপ্যাড ৫। এর ফলে যন্ত্রটির কোনো ধরনের হার্ডওয়্যার সেবা আর দেবে না অ্যাপল। ব্যবহারকারীদের এখন নির্ভর করতে হবে তৃতীয় পক্ষের সার্ভিস সেন্টারের ওপর। একই পরিণতি অপেক্ষা করছে আইফোন এক্সএস–এর ক্ষেত্রেও। আগামী দুই বছরের মধ্যে এটি অবসোলিট তালিকায় যুক্ত হবে। তখন যন্ত্রাংশ মজুত থাকলেও অ্যাপল এ মডেলের জন্য কোনো সেবা দেবে না।

অ্যাপলের তথ্যমতে, প্রতিটি যন্ত্র দীর্ঘদিন ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হলেও নির্দিষ্ট সময় পর পুরোনো যন্ত্রগুলোর জন্য সফটওয়্যার ও যন্ত্রাংশের সমর্থন প্রত্যাহার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে পুরোনো মডেলের আইফোন ও অন্যান্য যন্ত্র ভিনটেজ ও অবসোলিট তালিকাভুক্ত করা হয়।

