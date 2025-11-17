গুগলের জেমিনি লাইভে নতুন পাঁচ সুবিধা চালু
কথোপকথনভিত্তিক এআই সেবা জেমিনি লাইভে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে গুগল। অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস ব্যবহারকারীরা এখন আরও পাঁচটি নতুন সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। গুগলের মতে, জেমিনি লাইভের এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হালনাগাদ হিসেবে পাঁচটি নতুন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে।
গুগল ব্লগে জানানো হয়েছে, নতুন সংস্করণে ব্যবহারকারীরা কথোপকথন নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি স্বাধীনতা পাবেন। পাশাপাশি শেখার ক্ষেত্রেও যুক্ত হয়েছে আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুবিধা। কথোপকথন সুবিধায় শুধু শব্দের সমষ্টি নয়, কণ্ঠের ওঠানামা, বাক্যের ছন্দ ও স্বরের লুকানো অনুভূতি বাস্তব যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নতুন হালনাগাদ জেমিনি লাইভকে মানুষের কথার বিভিন্ন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যকে আরও নিখুঁতভাবে বোঝার সক্ষমতা দিচ্ছে। গুগলের এআই বিভাগের নির্বাহী জশ উডওয়ার্ড জানান, নতুন মডেলের জেমিনি লাইভ ব্যবহার ও অভিজ্ঞতায় বড় পরিবর্তন আসবে।
এখন ব্যবহারকারীরা চাইলে জেমিনি লাইভকে ধীরে বা দ্রুত কথা বলতে নির্দেশ দিতে পারবেন। কোনো সংবেদনশীল বা জটিল আলোচনার সময় এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও শান্ত ও কোমল স্বরে সাড়া দেবে। গল্পের বর্ণনায় স্বর, ছন্দ ও চরিত্রভেদে কণ্ঠনিয়ন্ত্রণ আরও পরিশীলিত হয়েছে। জেমিনি লাইভ এখন কাউবয় থেকে ককনি এ ধরনের নানা অ্যাকসেন্ট অনুকরণ করতে পারবে। ফলে ব্যবহারকারীরা আরও বৈচিত্র্যময় ও স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকথনের অভিজ্ঞতা পাবেন।
এখন থেকে বিদেশি ভাষা শেখা বা সাহিত্যবিষয়ক পড়াশোনায় আরও ব্যবহার উপযোগী নির্দেশনা দেবে জেমিনি লাইভ। ব্যবহারকারীর শেখার ধরন, অগ্রগতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী এআই তার পরামর্শের কাঠামো বদলে নেবে। চাকরির সাক্ষাৎকার, উপস্থাপনা ও ব্যক্তিগত আলোচনার আগে জেমিনি লাইভে অনুশীলন করা যাবে। গুগলের দাবি, এসব সুবিধা ব্যবহারকারীর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ও যোগাযোগদক্ষতা উন্নত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
সূত্র: টেকরাডার