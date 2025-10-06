বাংলাদেশের ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ স্টেম ফিড চালু করল টিকটক
বাংলাদেশের ব্যবহারকারীদের বিশেষায়িত আধেয় (কনটেন্ট) ব্যবহারের অভিজ্ঞতা দিতে বিশেষ স্টেম ফিড চালু করেছে ভিডিওভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক। আজ সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ স্টেম ফিড চালুর ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, স্টেম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) নামের ফিডটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিশ্বের নানা বিষয়সহ প্রকৌশল ও গণিতবিষয়ক ভিডিও দেখা যাবে। টিকটক অ্যাপে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ফিডটি।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, স্টেম ফিড হচ্ছে টিকটক অ্যাপের নতুন ফিড বা ডিজিটাল স্পেস, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতের বিভিন্ন কনটেন্ট আলাদাভাবে পাওয়া যাবে। ফিডটির মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ভালো মানের ও নির্ভরযোগ্য স্টেম কনটেন্ট খুঁজে পাবে, যা ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি করবে। হ্যাশট্যাগ (#STEMTok) ব্যবহার করে কনটেন্ট নির্মাতারা স্টেম কনটেন্ট তৈরি করতে পারবেন। স্টেম কনটেন্টগুলো টিকটকের গ্লোবাল কমিউনিটি গাইডলাইন অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে।
অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, ‘আমাদের দেশের তরুণেরা বেশ কৌতূহলী ও সৃজনশীল। এই সৃজনশীলতাকে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান ও উদ্ভাবনের চর্চা করা সম্ভব হয়। টিকটকের স্টেম ফিডের মতো টুলস শিক্ষা গ্রহণকে আকর্ষণীয় করে তুলে এবং স্থানীয় ভাষায় মানসম্পন্ন শিক্ষা সহজেই পৌঁছে দিতে পারে।’
টিকটকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পাবলিক পলিসি ও গভর্নমেন্ট রিলেশনস বিভাগের প্রধান ফেরদৌস মোত্তাকিন বলেন, ‘স্টেম ফিড বাংলাদেশে কমিউনিটির জন্য শিক্ষাকে আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও নিরাপদ করবে বলে আমি মনে করি। অভিভাবক, শিক্ষক ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কাজ করতে চাই আমরা। এই প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও তরুণদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে।’
অনলাইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘টেন মিনিট স্কুল’–এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আয়মান সাদিক বলেন, ‘আমরা যাঁরা শিক্ষাবিষয়ক কনটেন্ট তৈরি করছি, তাঁদের জন্য স্টেম ফিড আরও কার্যকর প্রভাব তৈরিতে সহায়তা করবে। টিকটক ব্যবহারকারীরা আরও ভালো ও গুণগত মানসম্পন্ন কনটেন্ট পাওয়ার সুযোগ পাবেন।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ভালো মানের কনটেন্ট প্রকাশ ও প্রচারের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন টুল চালুর জন্য কাজ করছে টিকটক। এরই মধ্যে ফ্যামিলি পেয়ারিং, টাইম–আওয়ে শিডিউল, টিন নেটওয়ার্ক ভিজিবিলিটি ও নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক সুবিধা চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি।